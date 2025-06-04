Trend alarmı: TikTok'ta 10 markadan viral olan 19 popüler dudak kalemi

Charlotte Tilbury Lip Cheat (Özellikle Pillow Talk):

Neden Popüler: Dudakları optik olarak daha dolgun göstermesi ve rujun akmasını engellemesiyle efsaneleşmiş bir ürün. TikTok'ta "Pillow Talk" rengi, her ten rengine yakıştığı iddiasıyla defalarca övülüyor. (1.349 TL)