Trend alarmı: TikTok'ta 10 markadan viral olan 19 popüler dudak kalemi
TikTok'taki dudak kalemi çılgınlığının merkezinde şüphesiz nude ve kahve tonları yer alıyor. Biz de Make Up For Ever, Charlotte Tilbury Lip Cheat, Miss Tais, Emily, Golden Rose, NYX, Kiko Milano, Pastel, Huda Beauty ve Pastel markalarından viral olan, kullanıcıların deneyip paylaştıkları dudak kalemlerini derledik.
TikTok'ta makyaj influencer'larının keşiflerinden biraz kopya çekmeye ne dersiniz? En çok paylaşılan tonlar arasında nude ve kahve tonları öne çıkıyor. İşte TikTok'ta paylaşılan 10 markadan 19 farklı renkte dudak kalemi
Charlotte Tilbury Lip Cheat (Özellikle Pillow Talk):
Neden Popüler: Dudakları optik olarak daha dolgun göstermesi ve rujun akmasını engellemesiyle efsaneleşmiş bir ürün. TikTok'ta "Pillow Talk" rengi, her ten rengine yakıştığı iddiasıyla defalarca övülüyor. (1.349 TL)
@millieleer Prettiest lip combo! ✨ (using: @Charlotte Tilbury lipliner ‘love trap’ & @Hourglass Cosmetics glossy balm ‘sense’) #makeup #lipliner #lipcombo ♬ Pretty - ><
Emily Long Lasting Lip Pencil (Özellikle 203, 217, 211):
Neden Popüler: Türkiye'den çıkan ve TikTok'ta inanılmaz popüler olan, uygun fiyatlı bir efsane. Özellikle 203 numaralı kahve tonu, çoğu TikToker'ın favori "nude" kalemi haline geldi. Kremsi yapısı ve kalıcılığı çok övülüyor.(144,00 TL)
@seyda
Uygun fiyatlı dudak kombosu bulucunuzdan yeni bir ikili🫡 Emily 217 numara dudak kalemi + Flormar Dewy Lip Booster 03 Party *Reklam♬ orijinal ses - Şeyda
Golden Rose Dream Lips Lipliner / Velvet Matte Lipliner (Özellikle 211, 212, 223):
Neden Popüler: Emily gibi, Golden Rose da Türk TikTok kullanıcılarının gözdesi. Uygun fiyatlı olmasının yanı sıra pigmentasyonu ve yumuşak sürümüyle dikkat çekiyor. Farklı nude ve kahve tonları çok beğeniliyor. (109 TL)
@karpuziyo Sondaki komboya düşüldü #goldenrosedreamlipsliner #goldenrosedudakkalemi #lipliner #dudakkalemiönerisi ♬ La La La - Sped Up Version - Naughty Boy & Sam Smith