Manikür trendleri her zaman en eğlenceli deneyimleri sunuyor. Tırnaklara takılan piercingler, farklı nail art uygulamaları ve simli ojelerden sonra yeni bir trendle tanışın: Kadife ojeler!

Bir süredir belki tırnaklarınıza eskisi kadar özen göstermiyorsunuz ya da bir profesyonelin sihirli elleri tırnaklarınıza değmeyeli aylar oldu. Üstelik kendiniz ne kadar yapmaya çalışırsanız çalışın bazen gerçek hayattaki sonuçlar hiç Instagram’daki örneklere benzemiyor. Ama sırrı ojenin kendisinde saklı manikür trendleri tam da bugünler için var! Tıpkı kadife kumaş gibi bir dokuya sahip olan kadife ojeler, istediğiniz farklı havayı yakalamanızı sağlarken aslında bir ışık oyunundan başka bir şey kullanmıyor.





Tabii bu ışık oyunu sağlayan özel jeller var ve bunları ojenizin üstüne sürdüğünüzde bu etkiyi yakalabilirsiniz. Holografik bir tırnak cilası ve parlatıcı ile benzer bir etki elde edebilirsiniz. Tabii bunu bir profesyonel yardımıyla uygulamak en doğrusu olacaktır.Eğer tek istediğiniz ışıltılı bir görünüm elde etmekse simli ojelerle de bu görüntüyü yakalamak mümkün.