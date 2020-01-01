Bir süredir belki tırnaklarınıza eskisi kadar özen
göstermiyorsunuz ya da bir profesyonelin sihirli elleri tırnaklarınıza
değmeyeli aylar oldu. Üstelik kendiniz ne kadar yapmaya çalışırsanız çalışın
bazen gerçek hayattaki sonuçlar hiç Instagram’daki örneklere benzemiyor. Ama
sırrı ojenin kendisinde saklı manikür trendleri tam da bugünler için var! Tıpkı
kadife kumaş gibi bir dokuya sahip olan kadife ojeler, istediğiniz farklı
havayı yakalamanızı sağlarken aslında bir ışık oyunundan başka bir şey
kullanmıyor.
Tabii bu ışık oyunu sağlayan özel jeller var ve bunları ojenizin üstüne sürdüğünüzde bu etkiyi yakalabilirsiniz. Holografik bir tırnak cilası ve parlatıcı ile benzer bir etki elde edebilirsiniz. Tabii bunu bir profesyonel yardımıyla uygulamak en doğrusu olacaktır.Eğer tek istediğiniz ışıltılı bir görünüm elde etmekse simli ojelerle de bu görüntüyü yakalamak mümkün.