Pürüzsüz ve aydınlık bir cilt için serumlar ve kolajen üretimini destekleyen yaşlılık karşıtı kremler yeni favorilerimiz! Kışın rehavetini üzerinizden atacak güzel haberlerimiz var.

Yazı: Gülru İncu



Cilt yaşlanmaya başladığında kırışıklık görünümü artıyor ve cilt sıkılığını kaybediyor. L’Oreal Revitalift Lazer X3 Gündüz Kremi, tüm bu yaşlanma belirtilerine karşı güçlü içeriği ile gözle görülür sonuçlar vadediyor. İçeriğindeki hyaluronik asit ile kırışıklıklara meydan okuyor. Güçlü yaşlanma karşıtı etken Pro-Xylane’le de sarkmaları toparlayarak, cilde yeniden sıkı bir görünüm kazandırıyor.



L'oreal Revitalift Lazer X3 Gündüz Kremi: 64.99 TL



Kolajen üretimini artırıyor

Caudalie’nin Premier Cru serisinin yeni ürünü Premier Cru The Serum, yaşlanma izlerini düzeltirken, serum sonrasında kullanılan nemlendiricinin etkinliğini artıran içeriklere sahip. Yeni formül vinergy; kırışıklıklara karşı koruma sunan ve cildi sıkılaştıran resveratrol ile cildi nemlendiren bitkisel betainin birleşiminden oluşuyor. Hücresel enerji metabolizmasını etkileyerek kolajen üretimini artırıyor.



Premier CRU Serum 495 TL



Çok şık değil mi?

Bu hafif formüllü şık fondötenin dört farklı renk tonu bulunuyor. İçeriğinde bulunan ışık yansıtıcı pigmentleri sayesinde cildi aydınlık, parlak ve ışıltılı bir görünüme kavuşturuyor, doğal bir sonuç veriyor. Ayrıca başarılı bir kapatma özelliğine sahip.





Nude Wear Aydınlatıcı Fondöten 69 TL



Sıcak ve gösterişli

Kolonyanın lüksü mü olur demeyin, çünkü bunlar bir kolonyadan çok parfüme yakın duruyor. Bvlgari’nin lüks kolonya koleksiyonu Eau Parfumee çay notalarından esinleniyor ve altı çeşidi var. Eau Parfumee Au The Rouge ise Güney Afrika kırmızı çayının kokusuyla enerjik, çekici, sıcak ve gösterişli bir kolonya. Pembe biber portakal, kırmızı çay, incir, ceviz ve miskle buluşup şehvetli bir karaktere dönüşüyor.





EAU Parfumee AU The Rouge 75 ml Parfüm 437 TL



Olgunlaşma belirtilerine karşı

Genç, pürüzsüz ve aydınlık bir cilt hepimizin hayali. Darphin’in yeni losyonu, cildi olgunlaşma belirtilerine karşı koruyor. Deniz zümrütü doğal kolajen üretimini destekliyor. Kafein cilde enerji veriyor. Probiyotikler cilt bariyerini güçlendirmeye, glucosamin ise hücre yenilenmesini desteklemeye yardımcı oluyor.