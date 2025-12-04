Makyajda yeni trend: 'Butter Glam' ile eriyen ışıltı

Makyaj dünyasının yükselen trendi: Butter Glam; adını, erimiş tereyağının lüks, pürüzsüz ve sıcak renginden alıyor... Bu trend; soğuk aydınlatıcıları bir kenara bırakıp, cilde sıcak altın, karamel ve yumuşak şeftali tonlarında kremsi bir parlaklık kazandırmayı amaçlıyor. Butter Glam, sadece ışıltı değil, aynı zamanda sağlıklı, ultra nemli ve lüks bir cilt dokusu vaat ediyor.