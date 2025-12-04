Makyajda yeni trend: 'Butter Glam' ile eriyen ışıltı
Son yılların parlak makyaj trendleri "Glazed Donut" ve "Dolphin Skin"den ilham alarak yükselen yeni akım: Butter Glam...
1 / 5
Makyaj dünyasının yükselen trendi: Butter Glam; adını, erimiş tereyağının lüks, pürüzsüz ve sıcak renginden alıyor... Bu trend; soğuk aydınlatıcıları bir kenara bırakıp, cilde sıcak altın, karamel ve yumuşak şeftali tonlarında kremsi bir parlaklık kazandırmayı amaçlıyor. Butter Glam, sadece ışıltı değil, aynı zamanda sağlıklı, ultra nemli ve lüks bir cilt dokusu vaat ediyor.
2 / 5
Kylie Jenner’ın son paylaşımında gördüğümüz bu makyaj, sosyal medya kullanıcılarının gözünde hızla kışın en havalı makyaj dokunuşuna dönüştü bile...İşte sosyal medyada 'Butter Glam' akımı!
3 / 5
Credit: TikTok @sarahfritzmua
4 / 5
Credit: TikTok / @brittanyhendersonmua