Moda haftalarından öne çıkan 2025 Sonbahar makyaj trendleri
Yeni bir sezon, makyaj çantamızda da yeni bir sayfa açmak anlamına geliyor. Sonbaharın gelişiyle birlikte, moda haftalarının podyumları 2025 yılının en dikkat çekici makyaj trendlerini belirledi. New York, Londra, Milano ve Paris'ten yansıyan bu trendler, hem cesur hem de doğal dokunuşları bir araya getiriyor.
Bu sonbahar, makyaj çantanızı bir sanat paletine dönüştürmeye hazır olun! 2025-26 Sonbahar/Kış sezonu, geçmişin efsanevi makyaj trendlerini günümüzün dinamik ruhuyla birleştiriyor. İddialı örümcek kirpikler, sofistike kadife tenler, romantik dudaklar ve asi grunge çizgileri bu sezonun dört ana trendi olarak öne çıkıyor...
Örümcek Kirpikler
Bu sezonun defilelerinde, örümcek kirpikler doğal bir cilt makyajı ve sade dudaklarla bir araya getirilerek tüm ilginin gözlerde toplanması sağlandı. Bu sayede, nostaljik bir trend modern ve sofistike bir dokunuşla yeniden yorumlanmış oldu. Makyaj artisti Pat McGrath'ın liderliğinde, modellerin kirpikleri adeta birer sanat eseri gibi şekillendirilerek, bu trendin gücü bir kez daha kanıtlandı.
Yeni Grunge Makyaj Trendi
90'ların asi ruhu, makyaj dünyasına geri döndü ancak bu kez çok daha modern ve sofistike bir yorumla! 2025 Sonbahar moda haftalarının en dikkat çeken trendlerinden biri olan yeni grunge makyajı, eski dağınık tarzın aksine, kusursuz bir ten makyajı üzerinde uygulanan dumanlı ve belirgin gözlerle adeta bir sanat eseri yaratıyor.
Credit Pinterest: @ChantalMarques
Hem Ten Hem Dudaklarda Kadifemsi Doku
Yaz aylarının canlı ve ışıltılı makyajından sonra, sonbahar bizi daha sofistike ve mat dokularla tanıştırıyor. 2025 Sonbahar moda haftalarında podyumlara damgasını vuran en zarif trendlerden biri, kadifemsi tenler ve yumuşak dudaklardan oluşan makyaj stili oldu. Bu trend, abartılı ışıltılardan uzak durarak doğal bir zarafet ve lüks bir hava katıyor.
Credit Pinterest: @katya_vkurse