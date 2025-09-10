Moda haftalarından öne çıkan 2025 Sonbahar makyaj trendleri

Örümcek Kirpikler

Bu sezonun defilelerinde, örümcek kirpikler doğal bir cilt makyajı ve sade dudaklarla bir araya getirilerek tüm ilginin gözlerde toplanması sağlandı. Bu sayede, nostaljik bir trend modern ve sofistike bir dokunuşla yeniden yorumlanmış oldu. Makyaj artisti Pat McGrath'ın liderliğinde, modellerin kirpikleri adeta birer sanat eseri gibi şekillendirilerek, bu trendin gücü bir kez daha kanıtlandı.