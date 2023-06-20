Nanenin cilde faydaları nelerdir? Nane ile yapılan maskeler

Sadece 15 gr nane, önerilen diyet alımının (RDI yani Referans Günlük Alım) yüzde 12'sini A Vitamini, Referans Günlük Alımı'nın yüzde 8'i manganez, yüzde 9'u demir ve yüzde 4'ü folatı içerir. Aynı zamanda mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. Gelin bu mucizevi besinin sağlığa ve cilde faydalarına birlikte bakalım...

NANENİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Beyin üzerinde olumlu etkisi vardır

Nane yaprakları ve yağının beyin üzerinde olumlu etkisi vardır. Nane yağı koklamanın etkilerini inceleyen bir araştırma, bunun araç kullanırken uyanıklığı artırdığını buldu. Ek olarak, nane kokusu kaygı ve yorgunluğu azaltıyor. 144 yetişkin üzerinde yapılan başka bir araştırma, testten önce yaklaşık 5 dakika boyunca nane yağı koklamanın hafızada iyileşmeye yol açtığını buldu.

Göğüs ucu çatlaklarına iyi gelir

Bebek emziren kadınlar genellikle çatlak ve ağrılı meme ucu sorunu yaşarlar. Bu da emzirme sürecini zor ve sancılı bir deneyim haline getirebilir. Göğüs uçlarına nane sürmek bu tür sorunları gidermeye yardımcı olabilir. Kadınlar her emzirmeden sonra göğüslerine mentol esansiyel yağı sürdüklerinde ağrı olasılığı ve çatlakların yoğunluğu azalır.

Hazımsızlığa iyi gelir

Naneyi hazımsızlık için de kullanabilirsiniz. Bir çalışma, "nane yağının gastrik boşalmayı artırdığını ve nane yağının fonksiyonel gastrointestinal bozuklukları olan hastalar için klinik ortamlarda potansiyel kullanımını öne sürdüğünü" buldu. Başka bir klinik çalışma, nane yağının kapsül formundaki kimyon yağıyla birlikte hazımsızlığı mevcut ilaçlarla aynı şekilde etkilediğini keşfetti.

İrritabl bağırsak sendromu'na (IBS) iyi gelir

Nane yağında bulunan mentol, sindirim sistemi kaslarını gevşeterek irritabl bağırsak sendromu yani IBS semptomlarını hafifletmeye de yardımcı olur. Dört hafta boyunca nane yağı alan insanları izleyen bir çalışma, bunların yüzde 75'inin IBS semptomlarında bir iyileşme gördüğünü buldu.

NANENİN CİLDE FAYDALARI

Cildi nemlendirme

Mat bir cilde sahip olmak oldukça üzücü olabilir. Ancak bunun için kolay bir çare var: Nane. Yapraklar gözenekleri sıkılaştırarak nemi cildin içine hapseder. Bu nedenle, cilt parlak ve pürüzsüz görünür.

Cilt gençleştirme

Antioksidanlar ayrıca cildi gençleştirmeye ve yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Nane yaprakları ve biraz muzdan bir macun yapın, yüzünüze uygulayın, yaklaşık 20 dakika bekletin ve yıkayın.

Gözenekler

Sivilceler ve siyah noktalar en sağlıklı, en güzel yüzleri bile mahvedebilir. Kırılmalar ölü deri hücreleri, bakteriler ve fazla yağdan kaynaklanır. Nane yaprakları, gül suyu ve bal kullanarak bir yüz maskesi yapın. Uygulamadan 15 dakika sonra yıkayınız. Bunu haftada yaklaşık iki kez yapın ve siyah noktaların kapandığını, en aza indirildiğini göreceksiniz.

Siyah noktalar

Siyah noktalar, cildin gözenekleri kir parçacıkları ve fazla yağ ile tıkandığında ortaya çıkar. Nane bu gözenekleri açabilir, kiri temizleyebilir ve sıkılaştırabilir. Nane, süt, bal ve yulaf karışımı hazırlayın. Yüzünüzü her gün yaklaşık iki ila üç dakika fırçalamak için macunu kullanın.

Göz altındaki koyu halkalar

Göz altındaki koyu halkalar, güneş ışığına çok fazla maruz kalmak, uykusuzluk, genetik, susuzluk gibi sayısız faktörden kaynaklanabilir. Sebebi ne olursa olsun, sağlıklı görünen bir yüze sahip olmak için onlardan kurtulmak gerekir. Ve bunun için ihtiyacınız olan tek şey biraz nane ve salatalık suyu. İkisini de karıştırın, etkilenen bölgeye uygulayın ve yıkamadan önce yaklaşık 15 dakika bekletin. Bunu haftada üç kez yapın ve koyu halkaların azaldığını göreceksiniz.