Olgun ciltler için gündüz rutini: Genç ve ışıltılı bir başlangıç!

Nemlendirme Olmazsa Olmaz

Olgun ciltlerin en büyük ihtiyaçlarından biri nemdir. Cilt bariyerinin zayıflamasıyla artan nem kaybı, kırışıklıkların daha belirgin görünmesine neden olur.

Yoğun Nemlendiriciler: Hyaluronik asit, gliserin, seramidler ve shea yağı gibi yoğun nemlendirme sağlayan bileşenleri içeren kremleri tercih edin. Bu bileşenler cildin nem tutma kapasitesini artırır.

Katmanlı Nemlendirme: Temizleme sonrası nemlendirici serumlar (hyaluronik asit serumu gibi) uygulayarak başlayın ve ardından daha yoğun bir nemlendirici krem kullanın.

Gece Kremleri: Gece boyunca cilt kendini yenilediği için, bu süreci destekleyecek daha zengin ve onarıcı gece kremlerini rutininize ekleyin.