En özel hediye

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Kişiye özel parfüm

Sevgililer Günü’nde sevgilinize dünyada sadece kendisinde bulunacak ve ona özel olarak sizin tarafınızdan tasarlanan bir parfüm hediye etmek ister misiniz? Yanıtınız evet’se, Türkiye’nin ilk tasarım parfüm butiği La Déesse, sizin için doğru adres. Kişiye özel gerçekleştirdiği workshoplar ile size, sevdiğinize özel bir parfüm yaratmanın ayrıcalığını sunan La Déesse workshop alanında, uzman eşliğinde gerçekleştirilen iki buçuk saatlik deneyim sonucunda yarattığınız parfüm şişelenerek isminize özel olarak paketleniyor! www.ladeesse.com.tr

