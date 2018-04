Eyüp Sabri Tuncer'den hafif ve kalıcı koku sevenler için sıra dışı bir yorum...





Eyüp Sabri Tuncer, Ege’nin bereketli topraklarından ilham alarak tasarladığı sıra dışı kokularla geleneksel değerlerimize yeni dokunuşlar getirmeye devam ediyor. Nefis kokularıyla içinizi ferahlatan kaliteli zeytin ve lavanta özlerinden oluşan içeriğiyle “Ayvalık Zeytin Çiçeği” ve “Alaçatı Lavanta Kolonyası”, Eyüp Sabri Tuncer online alışveriş sitesi üzerinden satışa sunuldu.Zeytin ve lavantanın iç açıcı ve otantik etkilerinden esinlenerek hazırlanan ferahlatıcı ve kalıcı kokularıyla Ayvalık Zeytin Çiçeği ve Alaçatı Lavanta Kolonyası, kalbini Ege’de bırakanlara ve Ege’nin temiz, doğal ve mis kokulu havasını özleyenlere yaz aylarının sabah serinliğini hatırlatarak, her an tazelenmenizi sağlıyor. 150 ml pet şişede kullanıma sunulan ürünlerin satış fiyatı yalnızca 3,66 TL.Ayvalık zeytin bahçelerinden özenle toplanan zeytin çiçeğinin işlenmesiyle üretilen bu koku kendine has profiline getirilen farklı bir yorum ile zeytinin tüm doğallığını teninizle buluşturuyor. Balıkesir’in bahar aylarında çiçeklerle süslenen efsanevi zeytin ağaçlarının en değerlilerinden olan Ayvalık Zeytin Çiçeği; hafif, kalıcı ve sıra dışı kokusu ile sizi zeytin bahçelerinde ferahlatan bir gezintiye çıkartacak…Yorgunluğunuzu atmanın tam zamanı… Lavanta tarlalarının gün boyu dinlendiren ve tazeleyici kokusu sizi Alaçatı rüzgârları gibi alıp götürecek. Kokusuyla büyüleyen Alaçatı lavantasının stresinizi alarak yükünüzü hafifletmesine izin verin.