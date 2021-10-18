2021 yılının en güzel 10 sonbahar parfümü

Hazırlayan: Gülru İncu

CESUR VE GEZİMLİ KADINLARA…

Bu yıl sonbahar parfümlerinin ortak noktası cüretkar duruşları. Cesur ve ateşli, masum ama yasaklara uymayan bir kadın var sanki içlerinde. Bir tutam muziplik, çokça meydan okuma ama kesinlikle neşeli, parlak ve ışıltılılar. Sonbaharın meyve bahçelerinden esinlenen aromalar, şakayık, zencefil, sedir, Arap yasemini, sümbülteber, ahududu, frezya, kehribar, paçuli, sandal ağacı, portakal çiçeği, bergamot ve mandalina en sık rastlanan notalar. Tam da sonbahara özgü.

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