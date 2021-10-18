2021 yılının en güzel 10 sonbahar parfümü
Her parfüm bir yolculuk. Bazen sıcak odunsu notalarla gizemli Doğu’ya, bazen pudralı dokunuşlarla masumluğa doğru... Notalarında ne olursa olsun, hepsine mutlaka bir meydan okuma da var. Sonbahar parfümleri sizi yeni bir yolculuğa çağırıyor. İşte 2021 yılının en güzel 10 sonbahar parfümü
1 / 11
Hazırlayan: Gülru İncu
CESUR VE GEZİMLİ KADINLARA…
Bu yıl sonbahar parfümlerinin ortak noktası cüretkar duruşları. Cesur ve ateşli, masum ama yasaklara uymayan bir kadın var sanki içlerinde. Bir tutam muziplik, çokça meydan okuma ama kesinlikle neşeli, parlak ve ışıltılılar. Sonbaharın meyve bahçelerinden esinlenen aromalar, şakayık, zencefil, sedir, Arap yasemini, sümbülteber, ahududu, frezya, kehribar, paçuli, sandal ağacı, portakal çiçeği, bergamot ve mandalina en sık rastlanan notalar. Tam da sonbahara özgü.
BU İÇERİKLERE DE MUTLAKA GÖZ ATIN
2 / 11
ACQUA DI PARMA LILY OF THE VALLEY 100 ML 2350 TL
3 / 11
JULIETTE HAS A GUN MMMM... 100 ML 1355 TL
4 / 11
MICHAEL KORS SUPER GORGEOUS 50 ML 760 TL