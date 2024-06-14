İki ünlü isimden ilhamla 2024 yaz parfüm önerileri

HAILEY BIEBER

Ünlü model ve şimdilerde kendi markası Rhode ile de gündemde olan Hailey Bieber’ın vazgeçilmez parfüm markası Ex Nihilo. Notalarında kakule, davana, yasemin, paçuli, vetiver ve benzoin’in bulunduğu etkileyici koku, egzotik renk, doku ve kokulardan oluşan geniş bir palete sahip.