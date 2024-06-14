İki ünlü isimden ilhamla 2024 yaz parfüm önerileri
Kokuların gücünü hissetmek için bazen çiçek bahçelerinden gelen bir koku, bazen sandal ağacının büyüsü yetiyor. Yıllarca kullansak da vazgeçmeyeceğimiz ya da kokusunu alır almaz “asla vazgeçmeyeceğim” diyeceğiniz parfüm dünyasına keyifli bir yolculuğa hazır mısınız?
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iki yıldız isim Taylor Swift ve Hailey Bieber'ın favori parfümlerinden yola çıkarak 2024 yazının öne çıkan parfümlerini seçtik.
Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
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TAYLOR SWIFT
Güzel şarkıcının vazgeçemediği parfüm markalarının başında Tom Ford geliyor. Derin ahşap notaları, bağımlılık yaratan kahve esansı ve kavrulmuş arpa ile bir güneş tutulması etkisi yaratıyor.
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Tom Ford Vanille Fatale 50 ML 10.100 TL
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HAILEY BIEBER
Ünlü model ve şimdilerde kendi markası Rhode ile de gündemde olan Hailey Bieber’ın vazgeçilmez parfüm markası Ex Nihilo. Notalarında kakule, davana, yasemin, paçuli, vetiver ve benzoin’in bulunduğu etkileyici koku, egzotik renk, doku ve kokulardan oluşan geniş bir palete sahip.