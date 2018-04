Justin Bieber'ın yeni parfümü

Justin Bieber’dan yepyeni bir parfüm geliyor!

Justin’in üçüncü parfümü olan bu parfümün adı, The Key. Bieber parfümü için "The Key bana çok şey ifade ediyor, inanmak için güçlü bir sembol. Bu yeni koku da hayranlarıma her zaman rüyalarına inanmaları için benden bir mesaj olsun" diyor ve bu parfümün ışıldayan tazeliğin seksi bir sıçraması olduğunu söylüyor.