Parfüm seçerken dikkat!

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Parfüm şişesiyle dolaşanlardansanız dikkat edin. Kullandığınız parfüm cilt hastalıklarına neden olabilir!

Kadınlarda daha sık görülen ve parfümler başta olmak üzere çeşitli kozmetiklerden kaynaklanan Civatte Poikiloderması hakkında Hisar Intercontinental Hospital Dermatoloji Uzmanı Dr. Funda Ataman'dan bilgi aldık.



Civatte Poikiloderması’nın boyun yan kısımları, ense ve göğüs dekoltesinde (çenenin gölgelediği çene altı alan tutulmaz) görülen deri renklenme bozukluğu olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Ataman; "Çoğunlukla açık renk kişilerde güneşte kalmaya bağlı olarak ortaya çıkar. Kahverengi kırmızı lekeler şeklinde görülür. Deri incelmiştir, damarlıdır ve kıl kökleri belirgindir. Pulse dye lazer tedavisi ve güneşten korunma tedavi seçeneklerinden biridir. Bir diğeri ise retinoik asit içeren kremlerin kullanımıdır. Bu kremlerin uzun süre kullanılması gerekir. Kullanım sırasında ortaya çıkabilen kızarıklık, kuruma, kaşıntı bir yan etki ya da alerji değildir. Bu durumda aralıklı olarak tedaviye devam edilmelidir. Ailesel olabileceği için anne babasında Civatte Poikiloderması olanların erken yaşta korunma ve tedavi konusunda bilinçlendirilmeli gerekir" diyor.

































