AVON'un yeni parfümleri Little Lace Dress, Little Red Dress ve Little Black Dress, yenilenen zarif şişe tasarımlarıyla günün her anında yanınızda...

AVON Little Black Dress, Yeni Little Lace Dress ve Yeni Little Red Dress, çiçeksi, meyvemsi ve odunsu kokuların birleşiminden oluşan içeriğiyle, farklı karakterlerdeki kadınların içindeki zarafeti, gizemi ve cesareti göstermelerine eşlik ediyor.

İkonik Little Black Dress içeriğindeki hanımeli, yasemin ve sandal ağacı kokularının büyüleyiciliği ve yenilenen zarif şişesiyle her zaman mükemmel hissetmenizi sağlıyor. Yeni Little Lace Dress, kadınların gizemli, kışkırtıcı ve zarif yönlerini ortaya çıkartırken; Yeni Little Red Dress tutkunun rengi olan kırmızı tasarımıyla güçlü ve cesur kadınlara ilham veriyor.