Çiçeklerin ve meyvelerin verdiği mutluluğu, yeni parfümlerin etkileyici notaları ile doyasıya yaşamak mümkün.

PARFÜM… Lezzet ve kokuların tutkulu bir şekilde buluştuğu büyüleyici bir evren. Havada yaz çiçeklerinden ve rengarenk meyvelerden yayılan sarhoş edici bir koku var. Bu yaz pastel pembe şekerler gibi tatlı notalar ve meyve akorları arasında hafif bir sarhoşluk yaşarken yeşil badem, gül, orkide, yasemin, zambak gibi narin çiçeklerle düşsel bir yolculuğa çıkıyoruz. Kelimenin tam anlamıyla neşeli, çocuksu ama gerektiği zaman da çocuksuluğundan kurtulup saf tutkuya dönüşen, davetkar bir kadın... Bu sıcak yaz düşünün tadını çıkarmaya hazır mısınız?





VALENTINO DONNA ACQUA 100 ML 504 TL





PRADA CANDY GLOSS 80 ML 436 TL





J’ADORE IN JOY 100 ML 490 TL





CHANEL NO 5 EAU PREMIERE 100 ML 556 TL





BOND NO.9 NOLITA 100 ML 1775 TL





LANCOME LA NUIT TRESOR 100 ML 380 TL