Türkiye’nin ilk tasarım parfüm Butiği La Déesse’den yeni yıl hediyesi önerisi; Maison Francis Kurkdjian “Aqua Vitae”









Dünyaca ünlü parfümör Francis Kurkdjian, Balear Adaları Formentera’da aşırı sıcak bir öğleden sonra Aqua Vitae kokusunu hayal etti. Aqua Vitae sınırsız tazelik, son derece hassas bir duygusallıkla etrafını çevreledi. Aqua Vitae’nın esin kaynağı; yaşam. Sihirli bir nefes, iki karşı cins arasındaki dayanılmaz mesafe, bir zevk ürpertisi. Yin ve Yang… Zıtlıkların parfümü olan Aqua Vitae, cilt üzerinde altın renginde parlak bir ışık gibidir. Üzerindeki baharatlı yazısına rağmen fresh bir kokudur. Duyuları okşar ve vücudu rahatlatır, cildin güzel kokmasını nefes almak kadar kolay hale getirir. Narenciye - Odunsu- Misk kokusu; Calabria limonu, Sicilya mandalinası, Brezilya’dan tonka fasulyesi ve vanilya eklentisi, hedione, guiac ağacı- yaşam ağacı.UnisexAqua Vitae eau de toilette420 TL.(70 ml)Aqua Vitae Vücut Losyonu175 TL.Aqua Vitae Duş Jeli140 TL.