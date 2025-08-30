Parfümün kalıcılığını artıran 6 altın kural
En sevdiğiniz parfümünüzü sıktıktan sadece birkaç saat sonra kokusunun uçup gitmesi, hepimizin yaşadığı büyük bir hayal kırıklığı... Oysa parfümün kalıcılığını artırmak, sadece doğru ürünü bulmakla değil, aynı zamanda doğru teknikleri uygulamakla mümkün!
Parfüm uzmanlarının sırlarını kullanarak kokunuzun gün boyu sizinle kalmasını sağlayabilirsiniz. İşte parfümünüzün kalıcılığını en üst seviyeye çıkaracak 6 altın kural...
1. Neme Doymuş Bir Cilt En İyi Zemin
Parfüm, en iyi nemli cilde tutunur. Kuru cilt, parfüm moleküllerini hızla emerek kokunun çabucak buharlaşmasına neden olur. Duştan sonra veya parfüm sıkmadan önce cildinize kokusuz bir nemlendirici sürmek, parfümün çok daha uzun süre kalıcı olmasına yardımcı olur. Eğer varsa, parfümünüzün kokusuyla uyumlu bir vücut losyonu kullanmak, kalıcılığı daha da artırır.
2. Doğru Noktaları Hedefleyin
Parfümü nereye sıktığınız, kalıcılığı doğrudan etkiler. Nabız noktaları olarak bilinen, kan damarlarının cilde en yakın olduğu sıcak noktalar, kokunun gün boyu yayılmasına yardımcı olur.
Bilek içleri
Boyun ve köprücük kemikleri
Dirseklerin iç kısmı
Dizlerin arkası
Bu bölgelerdeki ısı, parfümün kokusunun yavaşça yayılmasını sağlar.
3. Ovalamayın, Dokunuşlarla Sürün
Parfümü bileklerinize sıktıktan sonra ovalamak, yapılan en yaygın hatalardan biridir. Ovalama sırasında oluşan sürtünme ve ısı, parfümün üst notalarını kırarak kokunun yapısını bozar ve çok daha hızlı uçmasına neden olur. Parfümü sıktıktan sonra cildinizde kendi kendine kurumasına izin verin veya hafifçe dokunarak dağıtın.