Parfümün kalıcılığını artıran 6 altın kural

1. Neme Doymuş Bir Cilt En İyi Zemin

Parfüm, en iyi nemli cilde tutunur. Kuru cilt, parfüm moleküllerini hızla emerek kokunun çabucak buharlaşmasına neden olur. Duştan sonra veya parfüm sıkmadan önce cildinize kokusuz bir nemlendirici sürmek, parfümün çok daha uzun süre kalıcı olmasına yardımcı olur. Eğer varsa, parfümünüzün kokusuyla uyumlu bir vücut losyonu kullanmak, kalıcılığı daha da artırır.