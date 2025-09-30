Parfümünüzün ömrünü kısaltan ve cildinize zarar veren hatalar: Bu 3 noktaya asla sıkmayın!
En sevdiğiniz parfümü sıkmak, günlük ritüelimizin en keyifli anlarından biridir. Ancak, kalıcılığı artırmak adına yapılan bazı yaygın hatalar, hem parfümünüzün kokusunu bozar hem de cildinize ve takılarınıza zarar verir...
Parfümün en iyi şekilde yayılması için nabız noktalarını hedeflemek gerekir, fakat bazı nabız noktaları sandığınız kadar masum değildir. İşte uzmanların uyardığı, parfüm sıkarken uzak durmanız gereken o kritik bölgeler...
Boyun Arkası ve Saç Telleri (Saçınızın Kurumasına Neden Olabilir)
Boyun arkası, sıcaklığı nedeniyle parfümün yayılması için cazip görünse de, özellikle saç diplerine ve saç tellerine yakın bölgelere doğrudan parfüm sıkmak zararlıdır.
Zararı: Parfümlerin çoğu alkol içerir. Alkol, saç tellerinin nemini hızla çekerek kurumasına, kırılmasına ve zamanla matlaşmasına neden olabilir. Ayrıca parfümün boyun bölgesi ile sürtünmesi tahrişi tetikleyebilir.
Doğru Uygulama: Saçınıza koku katmak istiyorsanız, bir miktar parfümü havaya püskürtüp bu "parfüm bulutunun" altından geçin ya da saçlarınız için özel üretilmiş saç parfümlerini kullanın.
Kulak Arkası, Küpeler ve Hassas Cilt (Tahriş ve Kararmaya Yol Açabilir)
Kulak arkası, nabız noktası olduğu için kalıcılığı artırdığı düşünülen popüler bir bölgedir. Ancak buradaki hassas cilt ve kullandığınız takılar risk altındadır.
Zararı: Bu bölgedeki cilt genellikle ince ve hassastır. Alkollü parfümün kulak arkasına sıkılması kızarıklığa, kaşıntıya ve kuruluğa neden olabilir. Ayrıca parfümdeki kimyasallar, küpelerinizle (özellikle imitasyon veya düşük ayarlı metallerle) temas ettiğinde kararma ve oksitlenme yapabilir.
Doğru Uygulama: Küpe takmıyorsanız ve cildiniz hassas değilse, bir fıs parfümü kulak memenizin hemen altına, boyun hizasına doğru uygulayın.
Diz ve Dirsek İçleri (Sürtünme ve Tahriş Riski)
Kimi parfüm uzmanları diz ve dirsek içlerini "gizli nabız noktaları" olarak önerse de, bu bölgelerin sürekli katlanma ve sürtünmeye maruz kalması bazı olumsuzluklara neden olabilir.
Zararı: Diz ve dirsek içleri genellikle hassas ve kuru bir cilde sahiptir. Parfümün buraya sıkılması ve ardından cildin kendi kendine sürtünmesi (özellikle oturduğunuzda veya kollarınızı katladığınızda) tahrişi, kuruluğu veya egzamayı tetikleyebilir.
Doğru Uygulama: Parfümünüzün kalıcılığını vücudunuzun alt kısımlarına yaymak istiyorsanız, daha az hareket eden bilek içleri veya göğüs kemiği çevresini tercih edin.