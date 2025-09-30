Parfümünüzün ömrünü kısaltan ve cildinize zarar veren hatalar: Bu 3 noktaya asla sıkmayın!

Diz ve Dirsek İçleri (Sürtünme ve Tahriş Riski)

Kimi parfüm uzmanları diz ve dirsek içlerini "gizli nabız noktaları" olarak önerse de, bu bölgelerin sürekli katlanma ve sürtünmeye maruz kalması bazı olumsuzluklara neden olabilir.

Zararı: Diz ve dirsek içleri genellikle hassas ve kuru bir cilde sahiptir. Parfümün buraya sıkılması ve ardından cildin kendi kendine sürtünmesi (özellikle oturduğunuzda veya kollarınızı katladığınızda) tahrişi, kuruluğu veya egzamayı tetikleyebilir.

Doğru Uygulama: Parfümünüzün kalıcılığını vücudunuzun alt kısımlarına yaymak istiyorsanız, daha az hareket eden bilek içleri veya göğüs kemiği çevresini tercih edin.