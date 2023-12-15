Saç neden beyazlar? Saçın beyazlamasını önlemek mümkün mü? 5 soruda saç beyazlaması

Saç beyazlaması, genellikle yaşlanma sürecinin bir parçası olarak ortaya çıkan doğal bir durumdur. Saç foliküllerindeki pigment üretiminin azalması veya durması sonucunda saç telleri renklerini kaybeder ve beyazlamaya başlar. Genetik faktörler, stres, hormonal değişiklikler ve beslenme gibi çeşitli faktörler saç beyazlamasını etkileyebilir. Memorial Şişli Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Uz. Dr. Gürkan Yardımcı saç beyazlaması ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

Saç neden beyazlar?

Saç beyazlaması genellikle yaşlanma sürecinin doğal bir parçasıdır, ancak genetik ve ırksal farklılıklar bazı durumları etkileyebilir. Erken saç beyazlamasının kesin sebebi bilinmemektedir, ancak birden fazla sebeple ilişkili olabilir.

Kimlerin saçları daha çok beyazlar?

Vücutta oksidatif stresi artıran durumlar saç beyazlamasına neden olabilirler. Güneş ışınlarına (UV ışını) fazla maruziyet, hava kirliliği, emosyonel faktörler ve inflamatuar sebepler saçların erken yaşta beyazlamasına sebep olabilir. Bu sebeplere ek olarak saç beyazlaması ile ilişkili olabileceği gösterilen diğer sebepleri ise B12 vitamin eksikliği, bakır eksikliği, demir eksikliği, D vitamini eksikliği, çinko eksikliği, tiroid bezi (guatr) bozuklukları, bazı ilaçların kullanılması, sigara kullanımı ve beslenme yetersizliğine bağlı protein eksikliği gibi durumlar olarak sıralayabiliriz.

Beyazlayan saçlar yeniden eski rengine döner mi?

Genetik yatkınlığa bağlı olarak özellikle 30’lu yaşlardan sonra başlayan saç beyazlamaları geri dönüşlü değildir. Bu durumda saça rengini veren melanin adlı pigmentlerde azalma ve kayıp söz konusudur ve bu durum genellikle kalıcıdır. Ancak 30’lu yaşlardan önce başlayan saç beyazlamalarında altta yatan tedavi edilebilir bir sebep var ise bu sebebin ortadan kaldırılmasıyla saçlar tekrar eski rengine dönebilir.

Saçın beyazlamasını önlemek mümkün mü?

Saç beyazlamasını engellemek veya en azından geciktirmek için saçları uzun süreli güneş ışığı maruziyetinden korumak, stresten olabildiğince uzak durmak, eşlik eden vitamin eksikliklerini araştırmak ve varsa tedavisini gecikmeden yapmak, sigara içmemek ve antioksidanlardan ve proteinden zengin gıdaları tüketmek gerekmektedir.

Saç beyazlamasını geciktirecek besinler var mıdır?

Yeşil yapraklı sebzeler, bitter çikolata, süt ve süt ürünleri, mantar, yumurta, kırmızı renkli meyveler gibi vitaminlerden, antioksidanlardan ve proteinden zengin gıdaları tüketmek vücuttaki inflamasyonu azaltarak saçların erken yaşta beyazlamasını engelleyebilir.