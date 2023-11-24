Kış saç bakımı: Kuru saç derisinden kurtulmanın 7 doğal yolu

Çatlamış dudaklar, kuru saçlar ve çatlamış ayaklar kış aylarında karşılaştığımız sorunlardan sadece birkaçıdır. Soğuk aylar cildimiz ve saçlarımız için oldukça sert geçebilir. Kış sorunlarından biri aynı zamanda kaşıntılı ve rahatsız edici olabilen kuru saç derisidir. Neyse ki kuru saç derisinden kurtulmanın evde birçok çözümü var. Size kuru saç derisini tedavi etmek için doğal bileşenlerden bahsedelim.

Güzellik endüstrisinde deneyimli uzmanlar, cildinizde çok az nem olduğunda kuru saç derisinin meydana geldiğini söylüyor. Yüzünüzde veya vücudunuzun diğer kısımlarında kuru cilt olduğu gibi saç deriniz de kurur. Bu tamamen kışın havadaki nem eksikliğiyle ilgilidir ve cildin, saç derisinin kurumasına neden olur.

Kuru saç derisinin bazı yaygın belirtileri ve bunları kepekten ayıran belirtileri vardır:

Kepeğe kıyasla boyutları daha küçük olmasına rağmen kafa derisinden pullar dökülmeye başlar

Kuru kafa derisi ile ilişkili pullar da kuru ve beyaz renktedir

Kalıcı kaşıntı

Saç dökülmesi

KURU SAÇ DERİSİ İÇİN EVDE YAPILABİLECEK DOĞAL YÖNTEMLER

Kış aylarında kuru saç derisi için doğal yolları seçmek istiyorsanız evde bu yöntemleri deneyin. İşte bazı seçenekler:

1. Çay ağacı yağı

Uzmanlar, çay ağacı yağının güçlü antiseptik özellikleri ve mantar önleyici etkileri nedeniyle kuru saç derisinin tedavisinde çok etkili olduğunun bilindiğini söylüyor. Çay ağacı yağı maskesi yapmak için birkaç damlayı hindistancevizi, jojoba veya zeytinyağıyla karıştırın ve saç derisine masaj yapın. Şampuandan önce en az 10 dakika saç derinizde bekletin.

2. Hint yağı

Kuru ve kaşıntılı saç derisini rahatlatmanın harika bir yoludur. Hint yağını aloe vera jeli ile karıştırın ve ardından kuru başınıza uygulayın. En az 30 dakika orada kalmasına izin verin ve beş dakika sonra durulayın.

3. Aloe vera

Aloe vera, nemlendirme ve anti-inflamatuar ajan olarak hareket etme gücünden dolayı birçok güzellik ürününde yıldız bir maddedir. Şampuandan önce tek bir bileşen olarak saç derinize uygulayın. Saç derinizin nemli kalmasına yardımcı olarak kuru saç derisinden kurtulmanıza yardımcı olur.

4. Elma sirkesi

Saç derinizin kurumasını önlemek için elma sirkesini suyla karıştırın. Doğrudan saç derinize uygulayın ve beş dakika sonra durulayın.

5. Jojoba yağı

Jojoba yağı, saç deriniz için en iyi nemlendiricilerden biridir ve en iyi yanı, onu seyreltmeden hemen kullanabilmenizdir. Sadece saç derinize uygulayın, 10 ila 20 dakika bekletin ve ardından duş alın.

6. Hindistan cevizi yağı

Dr. Kochhar, Hindistan cevizi yağının kepek ve kuru saç derisi söz konusu olduğunda çok faydalı olduğunu söylüyor. Tek yapmanız gereken kuru saç derinize bir kaşık dolusu ekleyip uçlarına doğru taramak. En az 10 dakika bekletin, sonra şampuanlayın ve sonunda saç kremi kullanın.

7. Muz, bal ve avokado maskesi

Haftada bir kez nemlendirici saç maskeleri kullanarak cildinizi nemlendirebilir ve saç derisi bariyerinizi koruyabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey bir muz, bal ve bir avokadoyu karıştırmanız. Maskeyi saç derinize uygulayın, ardından duş başlığını takın ve maskeyi durulamadan önce 30 dakika bekletin.