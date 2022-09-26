Saç tasarımcısı Erkan Uzelli'den sezonun saç trendleri!

Sonbahara giriş ile birlikte yazın etkisiyle kurumuş, denizden, güneşten ve kumdan yıpranmış saçlara bakım yapmak oldukça önem arz ediyor. Çünkü tuzlu su saçınızın ph dengesini dengeliyor. Tuzlu su ile güneş çarpıştığı zaman durumun daha zararlı hale geldiğini belirten MOS Nişantaşı saç tasarım uzmanı Erkan Uzelli, "Önceliğimiz doğru bakımları uygulayıp saça yazın kaybettiği nemini geri kazandırmaktır. Bunun için saçınıza yoğun bir protein dengeleyen ve bu yılın en efsanevi bakımlarından biri olan botoks bakımı yapılmasını öneriyorum." dedi.

FACELİGHT İLE HAVALI BİR GÖRÜNÜM YAKALAYIN

Yeni sezonda kısa küt ve lob kesim saçların daha çok tercih edileceğini vurgulan Uzelli, "Bu sezon yeni teknik uygulaması olarak bildiğimiz facelight, saçın ön kısımlarının daha açık renge boyayarak, yüzün daha aydınlık görünmesini sağlayan yeni bir renklendirme trendi olarak revaçta. Facelight ile havalı bir imaj yakalamanın yanı sıra yüz güzelliğini de ortaya çıkarıyor. Bu tarz renklendirme işlemlerinden sonra ben saçın açık bırakılması taraftarıyım. Bu görünümün oldukça havalı ve trend durduğunu söyleyebilirim." dedi.

ÖRGÜLÜ MODELLER YİNE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Bu senenin ruh hali, eğlence, özgürlük ve anı yaşamakla ilgiliydi. Dolayısıyla güzellik dünyasında renkli saçlar hızlıca yükseldi. 80’lerden bu yana halen trend olan düz ve hafif dalgalı saç modelleri ile 2 yıldır hayatımızdan çıkmayan örgülü saçlar, bu sezonda popülaritesini korumaya devam ediyor. Saç stiline yön veren Erkan Uzelli, "Örgülü saçlar, devamlılığını her dönem sürdürecek olmasının yanı sıra, düz ve dalgalı saçın önüne yapılan örgüler gözde bir stil haline dönüşecek." dedi.

GİZLİ KATLAR İLE SAÇA AHENK KATIN!

Sonbahar esintilerinin yanında saça daha fazla ahenk verebilmek adına gizli katlar kestirilecek diye belirten Uzelli, "Gizli katlar yapın. Çünkü bu model hem saça daha fazla hacim kazandırırken hem de havalı ve modern bir görünüm yakalamanızı sağlar. Her dönemin vazgeçilmez modası olan kaküller de katlarla birlikte bu sezonda ön plana çıkıyor. Doğal görünümlü ışıltılı saçlar, kakül ve perçem kesimle de nostaljik bir masumiyet yakalayabilirsiniz."