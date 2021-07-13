2021 yaz saç modelleri: En moda 10 saç modeli

Evet, artık ufak çaplı değişimlere ihtiyacımız var 2020’in çoğu evde kendimizin yaptığı DIY saç modelleriyle geçti. Evde boya yaptık, evde saç kesimi yaptık ve aslında saç konusunda pek çok şey öğrendik bu süreçte fakat artık kuaföre gitmemizin vakti geldi! 2021 yaz aylarına ufak dokunuşlarla değişmek istiyorsan bu yazımız tam sana göre. 2021 saç modellerini neler var bir göz atalım!

2021’in odak noktası zahmetsiz saç modelleri olurken farklı saç renkleri de göz önünde oluyor. Ayrıca kesimler de ön plana çıkıyor bu sene. Yani rahatlığı korurken değişik modeller rahat tarza uyum sağlıyor bir nevi yapılı olsun ama doğal görünsün modası hâkim bu sene.

Yazı: Melisa Altıkatoğlu

1. Perde kaküller

Bu senin en trend saç modeli perde kesimli kaküller. Hepimiz bu kesimi bir yerlerde görmüşüzdür. Özellikle gençler arasında bu kesim çok moda ve ayrıca tüm yüz şekillerine uyan hatta yüzü zayıf gösteren modeller arasında. Dip not eğer kıvırcık saçlarınız varsa kestirmeden önce tekrar bir düşünün çünkü her gün ön kakülleri yapmak sizi uğraştırabilir.

Evet, artık ufak çaplı değişimlere ihtiyacımız var 2020’in çoğu evde kendimizin yaptığı DIY saç modelleriyle geçti. Evde boya yaptık, kesim yaptık aslında saç konusunda pek çok şey öğrendik bu süreçte fakat artık kuaföre gitmemizin vakti geldi. 2021 yaz aylarına ufak dokunuşlarla değişmek istiyorsan bu yazımız tam sana göre. 2021 saç modellerini neler var bir göz atalım! 2021’in odak noktası zahmetsiz saç modelleri olurken farklı saç renkleri de göz önünde oluyor. Ayrıca kesimler de ön plana çıkıyor bu sene. Yani rahatlığı korurken değişik modeller rahat tarza uyum sağlıyor bir nevi yapılı olsun ama doğal görünsün modası hâkim bu sene. 1. Perde kaküller Bu senin en trend saç modeli perde kesimli kaküller. Hepimiz bu kesimi bir yerlerde görmüşüzdür. Özellikle gençler arasında bu kesim çok moda ve ayrıca tüm yüz şekillerine uyan hatta yüzü zayıf gösteren modeller arasında. Dip not eğer kıvırcık saçlarınız varsa kestirmeden önce tekrar bir düşünün çünkü her gün ön kakülleri yapmak sizi uğraştırabilir.

2. Kabarık dalgalar

Geçen seneden başlayan dalga modelleri bu senede çok moda yalnızca bu sene biraz daha az yapılı olması dikkat çekiyor. Yani maşayla yapılmış dalgalar değil de elektriklenen kendi halinde oluşan veya köpükle oluşturulan dalgalar bu yazın modası.

3. Uzun saçlar

Bu sene uzun saçlar bir hayli moda, saçları kendi halinde doğal bırakmak bu trendin içinde eğer sağlıklı uzun saçlarınız varsa bu seneki trend tam size göre. Özellikle eğer parlak saçlara sahipseniz çok şanslısınız.

4. Küllü sarı saçlar

Bu senenin bir diğer trend rengi ise küllü sarılar. Sarı tonlarında boyatmak istiyorsanız ama saçınızın sağlını korumaktan da yanaysanız küllü sarı tonlarına bir göz atabilirsiniz. Tabi kuaförünüze yine de bir danışmanızı öneririz.

5. Altın sarısı renkler

Bu senin en çok gördüğümüz bir diğer trendi ise altın sarısı saçlar. Özellikle Hollywood yıldızlarının altın sarısı saçlarından sonra baya dikkat çekici ve trend haline gelen bu saç rengi bu yaz pek çok insanda görebileceğimiz bir renk haline geldi.

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6. Kızıl saçlar

Altın sarısı saçlardan sonra bir diğer trend olan renk ise bakır rengi kızıl saçlar. Kumral veya sarı altı tonu olan ten renklerine bire bir giden bu saç rengi renkli gözlerle de bütünleşerek mükemmel bir sonuç çıkarıyor ortaya. Eğer ne sarı olsun uğraştırsın ne de koyu renk olsun diyorsanız bence kızıl tonlarına da bir bakabilirsiniz.

7. Balyajlı saçlar

Koyu renkli saçlar sarıya dönmeye cesaret edemiyorlarsa aralara balyaj attırmayı deneyebilirler bu senenin hem modası hem de her ten rengine de hemen hemen gidebilecek bir ton haline geliyor. Özellikle ön saçlara balyaj atarak yüze çerçeve görünümü katmak son dönemin modası ve tüm kuaförlerde görebileceğimiz model haline geldi.

8. Güneşten açılmış saçlar

Saçınızdaki doğal duruşu kaybetmek istemiyorsanız fakat saçınızı değiştirmekte istiyorsanız bu küçük ışıltılı dokunuşlar tam size göre. Güneşten açılmış saç görünüşünü vermek için yaz aylarını beklemenize gerek yok. Kuaförünüz size uygun tonları ayarlayarak güneşten hafif açılmış ışıltılı tonları atacaktır ve böylelikle sanki saçınızda bir işlem yokmuş gibi sanki kendiliğinden doğal rengi havası verecektir. Ayrıca bu senenin trendi yapılmış ama aslında doğal görünümlü saçlar bu yüzden bu güneşten açılmış tonlar asla sırıtmayacaktır.

9. Topuz veya at kuyruğu

Bu sene saç modellerindeki moda ise yüksek topuz veya at kuyruğu. Genellikle Hollywood yıldızlarının tercih ettiği bir model olmasına ilişkin herkesin tercih ettiği bir model oldu. Özellikle saç tutucusu ile iyice arkaya doğru yapıştırılmış tepeden topuz veya at kuyruğu perde kesimi kaküllerle kullanılarak bir bütünlük oluşturuluyor. Özel günlerin kurtarıcısı bu saç modellerini bir denenmesini öneririz

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10. Pembe saçlar

Bonus! Bu senenin çılgın modası pembe saç renkleri. İster pembe ombre olsun iste tamamı pembe renk olsun bu yazın modası pembe saçları bol bol etrafımızda göreceğiz. Eğer o kadar cesaret alamam derseniz de bir tutamını pembe yaparak bir deneyebilirsiniz. Ayrıca, sarı saçlara pembe ombreler çok yakışıyor.

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