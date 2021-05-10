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2021 yazına damgasını vuracak en trend 20 oje rengi!

Yaz geldiğine göre hayatımıza daha fazla renk katma vakti! Eğer bu yaz tırnaklarınızla göz kamaştırmak istiyorsanız bu 20 oje rengini kesinlikle denemelisiniz.

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Neon Yeşili

Bu yazın trendlerinden ilki dikkat çekici renkler. Eskiden neon renkleri daha modaydı şimdi raflardan geri çıkarmanın tam zamanı!

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Hâkî Rengi

Neon yeşili haricinde bu yaz hâkî rengi de popüler. Koyu renkler sürmek isteyenler için bir seçenek olabilir. Ayrıca hâkî yeşilini toprak tonları ile kombine etmekte bir seçenek...

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Mint yeşili

Pastel tonlardan mint yeşili de trend olan renklerden biri.

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Metalik renkler

Bir diğer raflara geri dönecek renk tonu da metalik renkler. Eskiden moda olan metalik renkler tekrardan gündemde!