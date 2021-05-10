2021 yazına damgasını vuracak en trend 20 oje rengi!

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Neon Yeşili
Bu yazın trendlerinden ilki dikkat çekici renkler. Eskiden neon renkleri daha modaydı şimdi raflardan geri çıkarmanın tam zamanı!
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Hâkî Rengi
Neon yeşili haricinde bu yaz hâkî rengi de popüler. Koyu renkler sürmek isteyenler için bir seçenek olabilir. Ayrıca hâkî yeşilini toprak tonları ile kombine etmekte bir seçenek...
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Mint yeşili
Pastel tonlardan mint yeşili de trend olan renklerden biri.
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Metalik renkler
Bir diğer raflara geri dönecek renk tonu da metalik renkler. Eskiden moda olan metalik renkler tekrardan gündemde!