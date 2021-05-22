Evde spor yapmak için en iyi 10 Youtube kanalı

Yaz ayları kapıya dayandı ama aynı zamanda da pandemi devam ediyor. Spor salonları kapalı veya gitmeye tereddüt ediyorsanız evde kendi spor salonunuzu oluşturabilirseniz. Kış aylarında alınan kiloları yaz ayı gelmeden vermek yaza hazırlanmamızın en büyük bölümünü kaplıyor. Yaz tam olarak gelmeden evde kendi spor salonunuzu oluşturabilir Youtube üzerinden ihtiyacınıza uygun tüm antrenman videolarını bulabilirsiniz.

Yazı: Melisa Altıkatoğlu

Evde kendi spor salonunuzu oluşturabilirsiniz derken maliyetli bir seçenekten bahsetmiyoruz. Sadece bir spor matı ile günlük egzersizini yapabilir, yazı mükemmel vücutlarla karşılayabilirsiniz. İşte spor salonlarını tercih etmeyenler için evde yapabilecekleri spor egzersizlerini sizler için sıraladık.

Chloe Ting

Chloe Ting hatırlarsınız ki pandemi sürecinin vazgeçilmez ilk spor kanallarından biriydi. Haftalık yayınladığı spor programlarıyla izleyenlere challengelar sunuyor ve 2 ve daha fazla haftada izleyenlerin ve yapanların istedikleri vücutlara kavuşmalarını sağlıyor. İlk başladığınızda yaptırdığı çalışmalar ağır gelse de vücudunuz buna zamanla alışacaktır. Gözle görüler fark istiyorsanız kesinlikle haftalık challengelarını takipte kalın.

Lilly Sabri

Son dönemlerde yine trend olan başka bir kanalda Lilly Sabri kanalıdır. Özellikle insanlar Chole Thing ve Lilly Sabri arasında egzersiz değişikliği yapıyor. Lilly Sabri daha çok bacak ve karın egzersizi yapmasının yanı sıra tüm vücuda da HIIT programlarıyla egzersizi zenginleştiriyor. Lilly Sabri Chole Thinge göre daha zor olduğu söyleniyor bu yüzden Chole Thing ile başlayıp Lilly Sabri ile devam edebilirsiniz.

Pamela Reif

Bir diğer benzer kanallardan biri ise Pamela Reif. Yalnızca diğerlerine göre daha ağır, zorlayıcı gelebilir ama 10 dakikalık programla bile ter atmak istiyorsanız bu tam size göre. Yoğun bir antrenman istiyorsanız ve hızlı bir verim almak istiyorsanız Pamela Reif’i denemenizi tavsiye ederiz.

Kayla Itsines

Kayla’nın hem haftalık egzersiz videolarıyla yaza hazırlık yapabilir, sıkılaşabilir hem de telefon uygulaması ile kendinize yemek programı oluşturabilirsiniz. Hem evde hem de dışarı alanda yaptığı sporla eminiz ki sizleri de motive edecektir.

Heather Robertson

Eğer spor yaparken aynı hareketleri tekrarlamak istemiyorsanız bu kanal tam size göre. Duruş problemi yaşıyorsanız ve duruş bozukluğunuzu düzeltmek istiyorsanız bu kanala bakabilirsiniz. Esnekliğinizi artırarak kilo verecek aynı zamanda da güçleneceksiniz.

Natache Ocean

Daha çok kardiyo hareketlerine odaklanan kanal kısa fakat etkili bir spor egzersizi sunuyor takipçilerine. Ekipmansız sizlere mükemmel antrenman sunan kanal ayrıca günlük yediklerinide paylaşıyor. Hem onun sağlıklı programından yararlanarak hem de spor yapmak isterseniz bu kanala bakmanızı tavsiye ederiz.

Growingananas

Her güne yeni egzersiz videoları koyan kanal işinizi kolaylaştırabilir. İleri seviye spor yapmak isterseniz ekipmansız sadece bir sandalyeyle yapabileceğiniz bu kanala göz atmanızı öneririz. Evet, ihtiyacınız olan tek şey bir adet sandalye. İleri seviye bir antrenmanla tüm vücudunuzu çalıştıracaksınız ve yaktığınız tüm kalorileri gözle görülür bir şekilde hissedeceksiniz. Daha çok alman disiplini bir antrenman istiyorsanız bu kanal tam size göre.

Tone it up

Evde eğer lastikleriniz veya dumbell'larınız varsa bu kanalda sizlere göre sıkılaşabileceğiniz videolar bulunuyor. Tone it up kanalı vücudunuzu şekillendirmeye ve sıkılaştırmaya odaklanır. Youtube kanalında ücretsiz tüm gün yeni egzersizlere ulaşabilirsiniz.

Madfit

Müzikle frekanslı bir şekilde dans etmek isterseniz egzersizini keyifli bir hale bu videolarla dönüştürebilirsiniz. Eğer zıplamalı, tempolu hareketler size göre değilse bu kanala bakmanızı öneririz. Hem müzikle tempoyu tutarak hareket etmek hem de ölümüne ter dökmek istemiyorsanız bu tam size göre. Ayrıca, bölgesel egzersizle esneklik kazanabilirsiniz.

Yoga with Kassandra

Son olarak bir pozda uzun bir süre kalmak istiyorsanız ve yogaya ilginiz varsa kesinlikle Kassandra'nın yoga kanalını öneririz. Ayrıca yoga son zamanların olmazsa olması hem vücudu dinlendirmek hem de zihninizi rahatlatmak istiyorsanız yoga tam size göre. Bununla birlikte kanalında meditasyon seçeneklerine de ulaşabilir yoganızı daha da derinleştirebilirsiniz.

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