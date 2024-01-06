2024'te hakim olacak 5 saç kesimi trendi

2024 yılında saç maşaları ve kabarık dalgaların hakim olduğu bir dönemden sonra düz saçların geri dönüş yaptığı bir trend bekleniyor. The Second Floor Salon'un stilisti ve sahibi Rogerio Cavalcante, ''2023 yılında birçok kadının bob ve buzz cut kesimleri tercih etmesiyle birlikte daha kısa saç stillerine doğru önemli bir eğilim vardı. Ancak bu yıl şık peri kesimlerine doğru bir geçiş bekliyoruz" dedi.

İşte Andrew Fitzsimons ve Ro tarafından paylaşılan, 2024 boyunca hüküm sürecek 5 saç kesimi trendi...

2024 YILINDA HAKİM OLACAK 5 SAÇ KESİM TRENDİ

1- Peri kesim

Ultra kısa bir peri kesim, 2024 için yeni bir döneme girmenin en kolay yolu olabilir. Cavalcante, "Pixie yani peri kesimler, özellikle küçük yüzlü kişiler için çok uygun" diyor. Peri modeli seçmek için kendinize güvenmeniz gerekiyor ve bu yeni yıla yeniden tasarlanmış bir görünümle başlamak için harika bir stil.

2- Uzun, hacim dolu katlar

Daha uzun bir stil arıyorsanız Fitzsimons hala hacim ve hareket sağlayan bir saç kesimi öneriyor. Fitzsimons kaküllerin bu kesime çok yakıştığını belirtiyor ve yan kaküllerin 2024'te geri dönüş yapacağını öngörüyor.

3- Orta Uzunlukta Lob

Aktris Rachel Zegler'de görülen orta uzunlukta lob, 2024'ün popüler saç kesimi trendi. Megan Fox'un manşetlere çıkan orta uzunlukta saç kesiminden bu yana, omuzları aşan uzun bob resmen yeniden canlandı. Cavalcante, lob döneminin henüz bitmediğini kabul ediyor.

4- Geleneksel kesim

Saçınızın dokusu ne olursa olsun, kaşların altına doğru uzanan keskin bir şekilde kesilmiş geleneksel kâküllerin 2024 boyunca moda olacağı kesin. Cavalcante, küt kahküllerin oldukça bakım gerektirdiğini, saçınızın taze görünmesini sağlamak için yaklaşık her üç ila beş haftada bir kesilmesi gerektiğini söylüyor. Bukleli olanlar için ise, bukle difüzörlü bir saç kurutma makinesi BFF'niz olacaktır.

5- Uzun kahküller

Daha az bakım gerektiren bir kakül stili kullanmak istiyorsanız uzun perde kahkülünü denemek isteyebilirsiniz. Cavalcante, "Bu saç modeli, yüzün doğal hatlarını tamamladığı için özellikle dikdörtgen yüz şekline sahip kişiler için çok uygun" diyor. “