Düz saçlı kadınlar dalgalı ve kıvırcık saçlara özenirken, kıvırcık saçlı olanlarımız ise saçlarımızın düz olmasını isteriz.

Biz kadınlar genelde kendimizde olmayan saç modellerin sahip olmak isteriz. Düz saçlı kadınlar dalgalı ve kıvırcık saçlara özenirken, kıvırcık saçlı olanlarımız ise saçlarımızın düz olmasını isteriz. Brezilya fönü de aslında tam olarak bu amaca hizmet eder. Saçlara uygulanan bu işlem, saçlarınızın 5-6 ay süresince düz olmasını sağlar. Ayrıca işlem sonrasında saçlarınız parlaklık ve canlılık da kazanır. Tüm bu artılar, brezilya fönünün büyük bir taleple karşılanmasına neden oluyor.



Brezilya fönü işleminde saçınıza keratin karışımı ile takviye de yapılıyor. Böylelikle saçlarınızın bu işlemden zarar görmemesi hedefleniyor. Brezilya fönünün kalıcılığı sizin saç tipinize bağlı olarak değişiyor. Hafif dalgalı saçlı kadınlarda işlem 5-6 ay süresince kalıcılığını korurken, aşırı kıvırcık saçlı kadınlarda saçlar 3-4 ay süresince düz kalıyor. Üstelik işlem sırasında kullanılan keratin saçlarınızın daha canlı ve dolgun görünmesini sağlıyor.







Brezilya Fönü Hakkında

Brezilya fönü, en basit anlatımıyla kalıcı fön demektir. Bu işlem sizi her duştan sonra kuaföre gitmekten ya da saçlarınızı düzleştirmekten kurtarır. Hem paranızdan hem de zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca saç düzleştirmek saçı ciddi anlamda yıpratan bir işlemdir. Özellikle yüksek ısılı saç düzleştirme aletleri saçları kırmakta ve yıpratmaktadır. Brezilya fönü sizi yoğun olarak saç düzleştirici kullanmaktan kurtarır ve saçlarınızın zarar görmesini engeller.



Brezilya fönü kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı ve ülkemizde de yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. İşlem 2 saat kadar sürüyor. Aynı zamanda yanmış ve yıpranmış saçları tedavi etmek için de kullanılıyor. Brezilya fönü yaparken kullanılan kimyasallar var ve bu kimyasalların oranlarına çok dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde bu kimyasalların saçınıza zarar vermesi kaçınılmaz olur. İçeriği daha çok bitkisel olan ürünleri tercih etmek her zaman için daha sağlıklı olur.







Brezilya Fönü Zararlı mıdır?

Brezilya fönünün zararlı olup olmadığı hakkında çeşitli görüşler var ancak aslında zararlı olan fön işlemi değil, işlem esnasında kullanılan formaldehit oranıdır. Kullanılan formaldehit oranının %4’ü aşmaması gerekiyor. Eğer kuaförde bu işlemi yaptırırken çok fazla duman görüyor, hatta gözlerinizin ve genzinizin yandığını hissediyorsanız aşırı derecede formaldehit kullanılmış olabilir. Yüksek olarak bitkisel içerikli ve doğru oranda kullanılan maddenin sizi çok fazla rahatsız etmemesi gerekiyor.



Eğer formaldehit oranı %4’ü geçmiyorsa brezilya fönü kesinlikle zararlı bir işlem değildir. Aksine keratin saç için faydalıdır. İşlem sonrasında saçınız beslenir, canlanır ve esneklik kazanır. Kuaförünüzle konuşurken öncelikle kullanılacak ürünlerle ilgili bilgi almanız saçlarınızın sağlığı için son derece önemlidir.



Normal şartlarda kıvırcık saçlar düzleştirildiğinde belki istediğiniz düz saç görünümüne kavuşursunuz ama saçlarınızın sağlığı ve parlaklığı ile ilgili bir değişiklik olmaz. Brezilya fönü ise saçları hem düzleştirir hem de dolgunlaştırır ve saçlara parlaklık katar. Üstelik brezilya fönü saç tellerinizin üzerinde koruyucu bir katman oluşturur ve saçlarınızın işlemden zarar görmemesini sağlar. İşlem sonunda tamamen doğal görünen düz saçlara sahip olursunuz. Bu görünüm 6 ay boyunca devam eder ve her duştan sonra saçlarınızı tekrar düzleştirmenize gerek kalmaz. 6 ayın sonunda isterseniz uygulamayı tekrar yaptırabilirsiniz. Eğer kıvırcık saçlarınızı özlerseniz, 6 ayın sonunda saçlarınız hiçbir yıpranma olmadan eski haline geri dönecektir.







Brezilya Fönünün Saçlara Göre Uygulanması

Brezilya fönü işleminde buharda keratin yüklemesi ve 232 derecelik ısı uygulaması yapılır. Ancak bu ısı seviyesi röfleli saçlar ve platin rengi saçlar için uygun değildir. Çünkü yüksek ısı saç renginde açılma yapar. Röfleli ve açık renk boyalı saçlarda brezilya fönü yapılırken ısının 180 dereceyi aşmaması gerekir. Aynı durum ince telli saçlar için de geçerlidir. İnce telli saçlarda 180 derecelik ısı seviyesi aşılmamalıdır. Kalın telli saçlarda ise standart prosedür uygulanabilir. Brezilya fönü ince telli saçlara dolgunluk kazandırdığı için de tercih sebebidir.







Brezilya Fönü Nasıl Yapılır?

Uygulamada öncelikle saçlar arındırıcı şampuanla iki kere yıkanır. Saçlar tamamen temizlendikten sonra durulanır ve kurutulur. Saçların uzunluğuna ve yapısına göre uygun miktarda keratin uygulanır. Keratin uygulaması yapılırken maddenin enseye, yüze ve saç derisine temasından kaçınmak gerekir. İnce dişli tarak kullanarak keratin saçlara iyice yedirilir. Ardından saçların tamamı tepede toplanır, bone takılır ve keratinin saçın içine işlemesi için 20 dakika boyunca beklenir.



20 dakikalık bekleme süresinden sonra saçlar orta sıcaklıkta kurutulur. Bu noktada yüksek ısı kullanılmaması gerekir. Yüksek ısı kullanıldığı takdirde keratin olması gerekenden daha hızlı bir şekilde etkileşime girecektir. Bundan sonra ise saçlar düzleştirilmeye başlanır. Saçlar ince tutamlara ayrılır ve 8-9 defa düzleştirilir.



İşlemden sonra keratinin 48 ila 72 saat aralığında saçta kalması gereklidir. İkinci ve üçüncü günlerde de düzleştirme işlemi tekrarlanır. Üçüncü günün sonunda ise sülfatsız bir şampuan ile saçlar yıkanır. Brezilya fönünün kalıcılığı için kuaförünüzün tavsiye ettiği keratin katkılı şampuan ve saç kremini kullanmaya devam etmelisiniz.