Perçem kestirerek istediğimiz değişimi pratik yoldan yakalayabiliriz. Perçem kestirmek değişiklik isteyen kadınlar için son derece etkili bir çözüm. Farklı yüz ve saç yapılarına göre katlı, küt, kıvırcık veya dağınık perçem tercih edilebilir. Perçem, yüz ve saç yapınıza uygun kesildiğinde ve bakımı özenle yapıldığında güzelleşmenin keyifli bir yolu.

Bir kadının değişimi saçlarından başlar. Saçlarınızda yaptığınız değişikliklerle istediğiniz yenilenme ve değişimi yakalamanız mümkün. Bazen bu değişim daha uzun ve zahmetli işlemler sonucunda gerçekleşir bazen de küçük bir makas dokunuşuyla. Perçem kestirmek pratik bir biçimde saçınızı ve sizi tamamen değiştirir, istediğiniz farklılığı yakalamanıza yardımcı olur. Üstelik bu yıl perçem çok moda.





Perçem Çeşitleri

Perçem gözleri vurgular, yüzünüzü orantılar, hareketlilik verir, yüzünüzü dengeler. Gençliğinizi ve dinamikliğinizi açığa çıkarır. Perçemle saçınızda istediğiniz değişime kavuşmak için yüzünüze uygun perçem modelini kestirmelisiniz. Farklı yüz yapılarına göre farklı perçem stilleri tercih var. Geniş alınlı kadınların kaş hizasında perçem kestirmeleri iyi bir fikir. Böylelikle geniş alınlarını dengelemiş olurlar. Yuvarlak yüz hatlarına sahip olan kadınların çok kısa perçem tercih etmemeleri gerekir. Yüz hatlarını dengeleyecek göz seviyesine inen uzun perçemler daha uygun. Kare yüz hatları olanlarınsa yüzlerini yumuşatan uzun ve ortadan ikiye ayrılmış perçem tercih etmeleri gerekir. Tüm kadınların yüz yapılarına uygun doğru bir perçem mutlaka var. İşte en trend perçem modelleri.





Perçem gözleri ortaya çıkarır…





Katlı Perçem

70’lerin modası katlı perçem retro bir esinti… Yuvarlak ve oval yüz hatlarına sahip olan kadınlar için çok uygun. Bu kesim yüzü orantılayarak dengeliyor. Yüz yapınız köşeliyse bu modeli ortadan ikiye ayırarak kullanabilirsiniz. Katlı perçem hem kısa hem uzun saçlara uyum gösteriyor. Katlı perçem alından başlayarak kat kat yüzün çevresine doğru uzuyor. Bu modeli hem hareketli hem de düz kullanabilirsiniz. Perçem sahibi olan kadınların iki veya üç haftada bir kuaföre gidip perçemlerini kısaltmaları gerekir. Ancak katlı perçeme sahip olanların bu kadar sık kuaföre gitmesine gerek kalmaz.





Küt Perçem

Küt perçem kestirmek için öncelikle saçınızın yapısı, boyu ve rengi çok belirleyici. Küt perçem gür, kestane, koyu kahve ve orta uzunluktaki saçlara sahip olanlar için ideal bir perçem modeli. Küt perçem saçları olduğundan daha hacimli gösterir. Küt perçem modeli saçınızın ve sizin havanızı değiştirirken gözlerinizi ön plana çıkararak gözlerinizi vurgular. Bu perçemi kestirenlerin göz makyajlarına da özen göstermeleri gerekir. Özellikle yüzünüzün uzun-ince bir yapısı varsa bu model tam size göre. Bu perçem sayesinde yüzünüzün güzelliği ortaya çıkacak.





Kıvırcık Perçem ve Dağınık Perçem

Kıvırcık saçlara sahip olanlar! Perçem konusunda daha cesur olun. Kıvırcık saçlar bu yılın modasında perçemle daha da hareketli. 1980’lere ait retro bir esinti olan kıvırcık perçem sonra son yıllarda yeniden revaçta. Siz de kıvırcık saça sahipseniz ya da kıvırcık saça dönmek istiyorsanız perçem alternatifini mutlaka değerlendirin. Perçem kıvırcık saçların karakteristik özelliğinin altını çizerken gözlerinizi de vurguluyor. Kıvırcık perçem kestirirken mutlaka kuru kesim yaptırın. Böylelikle perçeminizi oluşturan buklelerin boyunu ve hacmini doğru yakalamış olacaksınız. Kıvırcık perçem en uyumlu yüz yapısı yuvarlak ve kalp şekilli yüz.



Dağınık perçem ise rahat kullanımıyla kısa, orta ve uzun boy saçlara ve tüm yüz yapılarına uyumlu. Bu perçemin diğer perçemlere göre son derece rahat ve pratik bir kullanımı var. İster kısa tutarak ister ortadan ayırarak rahatlıkla dağınık perçem bırakabilirsiniz.





Perçem artık kıvırcık saçlı olanlar için de vazgeçilmez…





Perçem Kestirmek Sorumluluk İster

Perçem her kadında aynı durmayabilir. Bazen birinde görüp beğendiğiniz model sizin yüz ve saç yapınıza uygun olmayabilir. Perçem kestirmeden önce mutlaka kuaförünüze danışın. Kuaförünüz sizin yüz ve saç yapınıza en uygun perçem kesimini gerçekleştirir ya da sizi perçem sevdanızdan vazgeçirebilir. Çünkü eğer saçlarınız ince yapılıysa ve gür değilse saçlarınızın büyük bir kısmını perçem kestirmek için feda etmek istemeyebilirsiniz. Kuaförünüz de aynı şekilde saçınızın büyük bir kısmını kesmek istemeyebilir.



Perçem saçlarınızda ve sizde istenilen değişimi sağlayan pratik bir çözüm. Ancak bakımı sanıldığı kadar pratik değil. Perçemin bakımı ve şeklinin korunması zahmetli. Perçeminiz varsa saçınızın uzama hızına göre 2-3 haftada bir şeklini korumak için kestirmeniz gerekir. Perçeminiz kısa olduğu için çabuk yağlanır bu yüzden sık yıkamanız gerekir. Sık yıkamak istemezseniz kuru şampuanlar tam size göre. Maşalar, düzleştiriciler, bigudiler kullanmanız gerekebilir. Isı koruyucular, şampuanlar ve şekillendiriciler kullanmanız gerekir. Perçeminize doğru bakımı verecek ve modelini koruyacaksanız perçem kestirmeye karar verin. Yoksa perçemini toka yardımıyla saklayanlara dönüşebilirsiniz.

