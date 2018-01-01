“Saç erkeğin makyajıdır” mottosundan yola çıkarsak, erkeklerin bakımlı görünmesinin ilk şartı da saçlardan geçiyor. O halde gelin saç modelleri erkek stillerine göz atalım...

Güzellik ve bakımlı olmak, geçmişten bu yana kadınlara has olgular olarak lanse edilse de, erkekler de son yıllarda en az kadınlar kadar bakımlı olmaya karar vermiş gibi görünüyor. Giyim, sakal ve saç konusunda erkeklerin tarz yaratacağı alternatifler çoğaldıkça yenilenme de devam ediyor. Peki saç modelleri erkek tarzını nasıl ve ne yönde etkiliyor, en trendi saç modelleri neler? Şimdi kahvenizden bir yudum alıp, erkek saç modelleri hakkında bildiklerimizi güncelleyelim; yeni tarzlara kucak açalım.



Saç modeli erkek trendleri

Saç modelleri erkek şahsının elinde bugüne kadar çok değişime uğradı. Yeri geldi sakalı kesip saç uzatıldı, yeri geldi saç kısaltılıp sakal uzatıldı. Günümüzde en trend erkek saç modeli gibi bir genelleme yapmak ne yazık biraz zor. Ancak şunu söyleyebiliriz ki saç modelleri erkek 2018 trendlerini daha çok bohem ve salaş tarzlar etkiliyor. Ve günlük kullanımda da bu stiller dikkat çekiyor.



En moda erkek kısa saç modelleri

Daha maskülen görünüm için kısa saç modelleri erkek bireyler tarafından ilgi çekmeye devam ediyor. Tabii hem bakımlı olmak hem de sade görünüm elde etmek isteyenler de kısa saç ile harikalar yaratabiliyor. Yanların kısa, üstlerin uzun olduğu ve ensenin natural olduğu saç modeli en dikkat çeken stil oluyor erkekler arasında. Bu saç modelinde önlerin en uzun bölüm olması şekil vermede size kolaylık sağlayacak. Ayrıca önleri ister yana, ister hafif bombeli olarak arkaya doğru yatırabilirsiniz. Rahatça, uğraşmadan tarz olmak isteyen erkekler için de saç modelleri olmaz mı? Üç numara saç modeli hiç olmadığı kadar damgasını vurdu son yıllara. Kafa yapısına güvenen erkekler için çok tercih edilen bir saç modeli oldu. Uğraş göstermeden tarz gösteren saç modelleri erkek için biçilmiş kaftan! Hem üç numarada hem de yanların kısa üstlerin uzun olduğu tarzda da uygulanabilecek bir detay da var erkek saç modellerinde. Çizik atılmasından bahsediyorum. Evet saç modelleri erkek trendinde yerini almış bir uygulama çizik atmak. Basit bir saç çizme işlemi saçınıza keskin bir karakteristik özellik katabiliyor.



Sezonun en moda uzun saç modelleri

Uzun saç modelleri erkek nezdinde uğraşmayı sevenler için değer görüyor. Zira uzun saç bakım ister, ilgi ister. Bu ilgiyi gösteren beyler gözlerimizi dolduran modellere imza atmaktan hiç geri kalmıyor. Yan tarafların potluğunun alınıp, arkada çok uzun olmayan bir kuyruk bırakılan saç modelleri erkek tarzına damga vurdu desek yalan olmaz herhalde. Son yıllarda çıkan dizilerde ve filmlerde birçok oyuncu tarafından da kullanılması sonrasında genç erkekler arasında yaygınlaşmaya başladı doğal olarak. Saçın sadece bir tarafının kazıtılıp, kâkül bırakılarak diğer tarafa atıldığı asimetrik kesimler de çok dikkat çekiyor. Her yerde gözlerin üzerinizde olmasını sağlayan bir stil olma özelliği var.Kadınların kullandığı asimetrik kesim artık erkekler tarafından da rağbet görmeye başlamış demek ki…



En kullanışlı saç modelleri erkek için

Saç modelleri erkek stilleri arasında seçim yapmak için saç telinizin niteliği büyük önem taşıyor. Bu noktada saçınızın sertliği-yumuşaklığı, dalgalı-kıvırcık-düz olması gibi faktörler de işin içine giriyor. Sert saça sahipseniz, kısa kestirip kolayca şekil verebilirsiniz veya kazıtabilirsiniz. Zira saç tipiniz kısa kesime müsaittir. Yumuşak saça sahipseniz saçlarınızı kısa kullanmanız daha doğru olabilir. Ortada kaldığında en küçük bir rüzgar bile sinirinizi bozabilir. Dalgalı saça sahip olanlar bu anlamda çok daha şanslılar. Hafif dalgalı saç modelleri erkek saç tipleri arasında hiçbir şey yapmadan bile bir tarza sahip oluyor. Ancak kıvırcık saç modelleri erkek saç tipleri arasında en zor şekil verilebilen saçlardır. Bir yandan da hiçbir şey yapmadan bu kadar karakteristik bir tarza sahip olmak var tabii... Düz saç modelleri erkek bireyler arasında en yaygın olanıdır. Bu modellere şekil verilmesi de ve uygun tarz bulunması da oldukça kolay. Ancak aşırı yumuşak ise verilen şekil çabuk bozulabilir. Aynı tarzı uzun süre kullandığınızda saçınız da modele alışır, daha kolay şekillendirebilirsiniz.