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Evde doğal saç bakımı

Evde doğal saç bakımı

Saç maskeleri, saçınıza 20 dakikadan daha kısa sürede tonlarca fayda sağlamanın en hızlı, güçlü ve etkili yolu. Doğal içeriklerle saçımızı güçlendirmek için doğaya danışıyoruz.

NEM MASKESİ


Malzemeler
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı
Tüm malzemeyi bir kaseye karıştırın. Karışımı bir kaba aktarın ve eriyene kadar ısıtın. Saç diplerinden başlayarak saç uçlarına kadar maskeyi sürün. 15-20 dakika beklettikten sonra yıkayın.

BESLEYİCİ MASKE


Malzemeler
1 adet dilimlenmiş muz
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı
Muzu ezin ve diğer malzemelerle blender’da karıştırın. Nemli saça yukarıdan aşağıya doğru sürün. Saçınızı streç filmle sarın ve 30 dakika beklettikten sonra yıkayın.


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