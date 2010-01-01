NEM MASKESİ
Malzemeler
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 yemek kaşığı bal
Hazırlanışı
Tüm malzemeyi bir kaseye karıştırın. Karışımı bir kaba aktarın ve eriyene kadar ısıtın. Saç diplerinden başlayarak saç uçlarına kadar maskeyi sürün. 15-20 dakika beklettikten sonra yıkayın.
BESLEYİCİ MASKE
Malzemeler
1 adet dilimlenmiş muz
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı bal
Hazırlanışı
Muzu ezin ve diğer malzemelerle blender’da karıştırın. Nemli saça yukarıdan aşağıya doğru sürün. Saçınızı streç filmle sarın ve 30 dakika beklettikten sonra yıkayın.