Saç maskeleri, saçınıza 20 dakikadan daha kısa sürede tonlarca fayda sağlamanın en hızlı, güçlü ve etkili yolu. Doğal içeriklerle saçımızı güçlendirmek için doğaya danışıyoruz.

NEM MASKESİ





Malzemeler

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı bal



Hazırlanışı

Tüm malzemeyi bir kaseye karıştırın. Karışımı bir kaba aktarın ve eriyene kadar ısıtın. Saç diplerinden başlayarak saç uçlarına kadar maskeyi sürün. 15-20 dakika beklettikten sonra yıkayın.



BESLEYİCİ MASKE





Malzemeler

1 adet dilimlenmiş muz

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı bal



Hazırlanışı

Muzu ezin ve diğer malzemelerle blender’da karıştırın. Nemli saça yukarıdan aşağıya doğru sürün. Saçınızı streç filmle sarın ve 30 dakika beklettikten sonra yıkayın.





