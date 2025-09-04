Kate Middleton yeni sarı saçlarıyla görüntülendi. Yorumlar gecikmedi...
Kate Middleton, son zamanlarda yaptığı ziyaretlerle dikkat çekiyor. Doğa Tarihi Müzesi bahçelerinde görülen Kate, sarı saçlarıyla göz kamaştırırken bazı takipçileri saçlarının doğal mı yoksa bir peruk mu olduğu konusunda tartışmaya başladı.
Galler Prensesi Kate Middleton, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Kate Middleton, “İlk teşhis her zaman çok korkutucu bir yolculuk. Ama bu süreci daha önce yaşamış kişilerle konuşmak, insana umut ve pozitiflik veriyor. Böyle bir destek ağına sahip olmak çok kıymetli'' ifadelerini kullanmıştı.
Galler Prensesi, kanser tedavisinin ardından yeniden kamu görevlerine kademeli olarak dönmeye başladı.
Kate Middleton, Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi bahçelerinde sarı saçlarıyla dikkat çekti. Kraliyet ailesinin zarafet ve stil ikonası Kate’in saçlarındaki bu ani değişim, birçok kişinin kafasında soru işaretlerine yol açtı.
Bu değişiklik, saçlarının doğal mı yoksa bir peruk mu olduğu yönünde soru işaretleri yarattı.