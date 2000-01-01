Düz, kıvırcık ya da dalgalı… Saçınızın cinsi ne olursa olsun özlediğiniz saçlara kavuşmak hiç zor değil, her sorunun bir çözümü var.

Kadınlar, 20’li yıllardan beri saçlarıyla ilgili hep aynı şeyleri istiyor. İster 70’li yılları yansıtan doğal dalgalı uzun saçlar, ister modern duran kısa kesimler… Tüm isteğimiz sağlıklı, kolay şekil alan, formunu gün boyunca koruyan ve trendleri yansıtan saçlar. İhtiyacınız olan tek şey, ayna karşısında geçireceğiniz ekstra zaman.



Fransız dalgası

Asi, özgür ve kesinlikle doğal. Güneşte kurumuş hissi veren, uçları köpük ya da maşayla hareketlendirilmiş dalgalı saçlar Fransız güzelliğinin ayrılmaz bir parçası. 70’li yıllardan fırlamış gibi nostaljik bir hava taşıyan bu tarz, çabasız güzelliğin de anahtarı. Saçınız ıslakken şekillendirici sıkılmış kalın dişli bir tarakla saçlarınızı tarayın ve uçlarını fön yardımıyla dalgalandırın. Maşa kullanacaksanız iri dalgalara sahip olmak için süreyi kısa tutun.







Kıvır kıvır

Kolay şekil alan kıvırcık ve iri dalgalı saçlar kendi kendine kurumayı sever, saç kurutma makinesine çok ihtiyaç duymaz ama saçınız hem kıvırcık hem de kısa ise kontrol altına almakta zorlanabilirsiniz. Doğal hacmini bozmadan dalgalarınızı sakinleştiren saç bakım ürünlerini tercih edin. Eğer saçlarınızın kıvırcık görünmesini istiyorsanız, dipten uca doğru saç kurutma makinesiyle havalandırın. Bir parça jöle ya da köpük yardımıyla şekil verin ve yeniden kurutun.







Modern topuzlar

Son yılların vazgeçilmez trendlerinden biri de dağınık topuzlar. Düz ya da dalgalı saç modellerinden sıkıldıysanız ensede toplanmış gevşek bir topuz imdadınıza yetişebilir. Dilerseniz lastik saç tokasıyla, dilerseniz düğüm attığınız bir tutam saçla bu trendi kolayca takip edebilirsiniz. Tercihiniz balerin topuzlarıysa, atkuyruğu yapıp ördüğünüz saçınızı ensenizde toplamayı deneyin.



Zamanla yarışırken doğal ve formda saçlara kavuşmak zor değil. Doğru ürün ve uygulamayla çabasız bir güzellik yaratabilirsiniz.

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