2017 yazında saç trendleri oldukça iddialı. Özellikle saç boyası renklerinde karşımıza çıkan iddialı seçenekler, bu yazın modasını şekillendiriyor.

Birkaç yıl önce başımızı çevirdiğimiz her yerde gördüğümüz platin saçlar, bu yıl muhteşem bir geri dönüş yapıyor. Sarı saçlar hem güzelliği hem de masumiyeti temsil ediyor. Sarı saçların en havalı tonu ise kuşkusuz platin saçlar. Rock Chic tarzını muhteşem bir şekilde ortaya koyan platin saçlar, bu yıl yeniden saç modasında gündeme geldi. Ünlü Hollywood starlarının saç tercihlerine baktığımızda platin saçların geri dönmüş olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Platin saçlar kullanana alımlı ve iddialı bir hava kazandırıyor. Bu renk hemen kendini belli ediyor ve kalabalık ortamlarda bile dikkatleri üzerinde topluyor. Tabii bu rengi kullanmak cesaret istediği kadar yoğun bir saç bakımını da mecbur kılıyor.



Platin Saç Rengi

Platin saç rengi kuşkusuz en çok açık tenli kadınlara yakışıyor. Esmer tenli kadınların saçlarını platin rengine boyatmadan önce iyice düşünmelerinde fayda var. Çünkü bu renk esmer kadınlara çok yakışabileceği gibi son derece rüküş bir görünüm de yaratabiliyor. Esmer kadınların saçlarını platin yapmadan önce saç renklerini kademeli olarak açmalarında fayda var. Kumral saç renkleri kolay bir şekilde platine çevrilebilirken, koyu renk saçlarda anlık renk açma saçların yanmasına neden olabilir. Bu yüzden koyu renk saçlı kadınların saçlarının rengini yavaş yavaş açmaları ve platin tonuna uzun bir süreçten sonra ulaşmaları gerekiyor.







Eğer saçlarınızı platin rengine boyamak istiyorsanız, uygulamayı kendinizin yapmamasını öneriyoruz. Platin saçlarda uygulamayı uzman bir kuaföre bırakmakta fayda var. Çünkü bu renge ulaşmak oldukça zahmetli. Ayrıca istediğiniz tonu tutturamamanız gibi bir risk de var. Platin saç renginin de diğer saç renkleri gibi kendi içinde çok sayıda tonu var. Alanında uzman ve tecrübeli bir kuaför sizin cilt renginize platinin hangi tonunun yakışacağını daha doğru bir şekilde tespit edecektir. Platin saç renginin tonlarına mavimsi beyaz, fildişi beyazı ve buz beyazı gibi tonlar örnek verilebilir.



Platin saç renginin hem masum hem de cazibeli bir havası var. Üstelik bu saç rengi pek çok saç modeli ile de güzel bir uyum meydana getiriyor. Örgüler ve su dalgaları platin sarısında muhteşem duruyor. Kadınlara seksi bir hava kazandıran platin sarısı saçlar uzun saçlara çok yakıştığı gibi kısa saçlarda da havalı, modern ve şehirli bir kadın görünümü yaratıyor.







Platin Saç Bakımı

Platin saçlar diğer saç renklerine göre daha fazla bakım istiyor. Öncelikle bu saç rengi doğal bir ton değil. Yani ne kadar açık renk saçlara sahip olursanız olun, saçlarınızın dipten platin sarısı olarak çıkması mümkün değil. Eğer bu saç rengini uzun süre boyunca kullanacaksanız mutlaka düzenli olarak dip boyası yaptırmanız lazım.



Saçlar platin sarısına ulaşmak için çok sayıda işlemden geçiyor ve işlem ne kadar hassas yapılırsa yapılsın mutlaka yıpranıyor. Bu nedenle platin saçlı kadınların saçlarına haftanın birkaç günü düzenli olarak bakım yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde saçların kırılgan ve cansız görünmesi olası. Hem saç rengini korumak hem de saçların canlı ve parlak görünmesin için düzenli olarak maske uygulaması yapmakta fayda var. Kuaförünüzün önerdiği maskeleri kullanabileceğiniz gibi evde kendi imkanlarınızla doğal saç maskeleri de yapabilirsiniz.







Platin Saç Bakım Maskesi

Platin saç rengi tonuna ulaşmak için saçlar çok sayıda işlemden geçer ve yıpranır. Eğer saçlarınız bu süreçten etkilendiyse ve yıprandıysa muz maskesi ile saçlarınızı eski sağlıklı görünümüne kavuşturabilirsiniz. Muzun içeriğinde bol miktarda A, C ve E vitamini bulunur. Bu vitaminler saç sağlığı için son derece faydalıdır. Ayrıca muz kolay bulunabilen ve uygulaması da kolay yapılabilen bir meyvedir. Böylece hem çok fazla zahmete girmeden hem de bütçenizi sarsmadan kendinize güzel bir saç bakım maskesi yapabilirsiniz.



Muz maskesi için sadece 1 adet muza ve 1 yemek kaşığı bala ihtiyacınız var. Malzemelerinizi püre haline getirin ve karıştırın. Sonra bu karışımı saçlarınıza sürün. Bir saç bonesi ile maskeli saçınızı kapatın ve hava almalarını önleyin. Bonenin üzerine sıcak bir havlu örterek maskenizin saçlarınıza daha fazla etki etmesini sağlayabilirsiniz. Bu maskeyi haftada 1 ya da 2 kez uygulayarak kısa süre içinde gözle görünür biçimde canlanmış saçlara sahip olabilirsiniz.







Platin Saç Modelleri

Platin rengi saçlarınıza çok sayıda model uygulayabilirsiniz. Uzun saçlarınızı düz fönlü, dalgalı ya da kıvırcık olarak kullanabilirsiniz. Platin saçlar omuz boyu saç kesim modellerine de çok yakışır. Bu kesim ve saç rengi bir araya geldiğinde modern şık bir görünüm yaratır. Eğer saçlarınızda büyük bir değişiklik yapmak istiyorsanız kısa kesim yapıp platin sarısı kullanabilirsiniz. Böylelikle hem yaz aylarında kısa saçlarınızla çok rahat edersiniz hem de platin tonunu göz alıcı ve dikkat çekici bir şekilde kullanabilirsiniz.