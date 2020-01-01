İster uzun, ister kısa fark etmeksizin her gün stiline uygun bir saç modeli için saatler boyunca uğraşmak büyük bir dert. Tüm bu günlük rutinin saçlara olan yıpratıcı etkisi ise çok büyük. Bu yüzden saç bakımı, artık günlük yaşantımızın da olmazsa olmazları arasında yer alması gereken bir rutin. Bu rutin için en doğru seçim ise bitkisel içeriklere sahip doğal ürünler.

Saç bakımı, günlük yaşantımızın olmazsa olmazları arasında gelen bir rutin. Peki, bu rutini en doğru şekilde gerçekleştirmek için hangi malzemeleri kullanmak daha iyi olur?

Güzellik algısı yaşanan dönemin, coğrafyanın ve sosyo-kültürel faktörlerin etkisiyle sürekli değişiyor. Değişmeyen tek şey doğal özlerin ve yağların her zaman tercih edilmesi... Bitkisel içeriklerle, doğanın mucizevi dokunuşunu saçımıza taşıyoruz.

Hacim Vermek İçin

Bambunun esansı yerine, liflerini ilk kez bir şampuana taşıyan OGX Bambu Fiber-Full, zayıf saçlara hacim veriyor. Bambu proteinleri ve soya proteinleri ile saçı güçlendiriyor. Bambu bitkisi saç tellerinin güçlenmesine katkıda bulunurken, soya proteini saçların daha pürüzsüz, parlak ve yumuşak olmasını sağlıyor.

Doğanın Sihirli Eli

İçeriğindeki sarımsak, kekik, ısırgan, biberiye, papatya ile zenginleştirilmiş formülü koparak dökülmelere karşı saçları besliyor. D-Pantenol, biotin, gliserin ve hyalüronik asit sayesinde parlak bir görünüm ve kolay tarama sağlıyor.

Işıl Işıl Saçlar

Cildinizi nemlendirmek için kullandığınız, yüzde 98.1 doğal içeriklere sahip Huile Prodigieuse’ü kuru saç bakımı için de kullanın. Saç yoğunluğunuza göre ortalama 5-6 fıs elinize sıkın. Saç uçlarına yedirin, 5-10 dakika masaj yapın. 1 saat bekletin. Saçlarınızı kuruttuktan sonra elinize birkaç fıs sıkın ve saç uçlarına sürün. Saçlarınız nem ve ışıltısını geri kazanacak, elektriklenmesi ise azalacak.

Zencefilin Gücü Adına

İçerdiği zencefil kökü, amineksil ve edelweiss kök hücresi ile tarama, ısı ve kirlilik sebebiyle koparak dökülmeye yol açan dış etkenler, stres, hormonlar, beslenme gibi nedenlere bağlı ortaya çıkan ve kökten dökülmeye yol açan biyolojik faktörlerle savaşıyor. Saçları arındırıyor.

Nar Mucizesi

Organik nar yağı, Hindistan cevizi yağı ve mango yağı karışımından oluşan besin değeri yüksek içerikleriyle özellikle nem ihtiyacı duyan tüm saç tipleri için. Saçı anında besliyor, kurumuş saçları sağlıklı bir görünüme kavuşturuyor.

Havuç Ve Argan Bakımı

Argan ve havuç başta olmak üzere içerdiği bitkisel yağlarla saçınızı dipten uca besleyerek yoğun bir bakım yapıyor. Durulama gerektirmiyor. Düzenli kullanımda saç uçlarının kırılmasını engelliyor ve saça nem kazandırarak parlaklık sağlıyor.

Derinlemesine Besleme

Hindistan cevizi yağı ve değerli yağlar içeren besleyici formülüyle, saçlara yumuşaklık, hafiflik ve parlaklık sağlıyor. Saç diplerini derinlemesine beslerken, normal, kurumaya eğilimli ve sert saçlarınızı ağırlaştırmadan besliyor ve yumuşatıyor.

Jojoba Ve Ebegümeci

Nemsizlik, yumuşaklık kaybı ve mat görünüm için geliştirilen Phytjoba, doğal jojobalı ve ebegümeci ekstresi ile saçınızı nemlendiriyor, koruyor ve saç hidrasyonunu uzatıyor.

Hepsi Doğal, Hepsi Ev Yapımı

Saç maskeleri, saçınıza 20 dakikadan daha kısa sürede tonlarca fayda sağlamanın en hızlı, güçlü ve etkili yolu. Doğal içeriklerle saçımızı güçlendirmek için doğaya danışıyoruz.





Nem Maskesi

MALZEMELER

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı bal

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeyi bir kaseye karıştırın. Karışımı bir kaba aktarın ve eriyene kadar ısıtın. Saç diplerinden başlayarak saç uçlarına kadar maskeyi sürün. 15-20 dakika beklettikten sonra yıkayın.

Besleyici Maske

MALZEMELER

1 adet dilimlenmiş muz

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı bal

HAZIRLANIŞI

Muzu ezin ve diğer malzemelerle blender’da karıştırın. Nemli saça yukarıdan aşağıya doğru sürün. Saçınızı streç filmle sarın ve 30 dakika beklettikten sonra yıkayın.