Kadınların korkulu rüyalarından biri olan saç beyazlaması özellikle erken yaşlarda başladığında çok daha sinir bozucu bir hal alabiliyor.

Yaşın ilerlemesinin bir işareti olarak bilinen saç beyazlaması, genetik faktörlere bağlı durumlarda çok daha genç yaşlarda saçın beyazlamasına neden olabiliyor. Öncelikle ailede genetik bir faktör olup olmadığına bakmak gerekiyor. Eğer ailenizde erken saç beyazlaması sorunu yaşayan kişiler yoksa bu çok daha farklı nedenler yüzünden gerçekleşiyor demektir. Saçlarınızın beyazlamasını kabus gibi görmeden bunun için tedavi görme imkanınızın olduğunu ya da farklı seçeneklerinizin var olduğunu asla unutmamalısınız.



Saç beyazlaması nedenleri

Saçınızda beyazları gördüğünüz andan itibaren aniden bir moral bozukluğuna kapılmanız olası. İlk tel beyaz ile karşılaştığınız anı hayatınızın miladı olarak kabul ederek çektiğiniz sıkıntıların ürünü diye düşünebilirsiniz. Vücudunuzda hidrojen peroksit birikimi saç beyazlamasına etki eden en önemli sebeplerin başında gelmektedir. Bu birikim sadece saçlarınızı beyazlatmakla yetinmeyip saç diplerinizin ömrünü tüketir. Ayrıca yeni saç çıkma ihtimalini de ortadan kaldırarak saç dökülmelerinizi hızlandırır. Fazla miktarda biriken peroksit, saçlarınıza rengini sağlayan melanin elementinin sentezini engelleyeceği için saç beyazlaması meydana gelir ve kısa zamanda bu durumda ilerleme görülür.



Eğer saç renginizi sık sık açtırıyorsanız bu durumu hızlandırdığınızı unutmamalısınız. saçlarınız zaman içerisinde peroksit artışı sebebi ile oluşan yıpranmayı engelleyemez hale gelir. Bununla birlikte pek çok enzimin de üretilmesi yavaşlamış olur. Bunun en büyük sebebi yaşlanma olsa da yaşlanmanın bunun tek sebebi olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Genetik faktörler de işin için eğirdiğinde bu durum çok daha hızlı bir hal alabilir.



Peroksit birikimi ve enzim kaybına yol açan sebepler;

- Çevresel etkenler

- Genetik faktörler

- Toksinler

- Hormonlar

- Belirli bir maddeye maruz kalmak

- Yabancı maddeler



Her ne kadar bilimsel olarak belirli bir dayanağa sahip olmasa da stresin de saç beyazlamasında büyük bir etkiye sahip olduğu savunulmaktadır. Eski Türk filmlerinde karşımıza çıkan ve bir gecede beyazlayan saçlar çok ütopik gibi gelse de aslında içinde bir miktar gerçeklik payı olduğunu unutmamalıyız. Stres ile DNA arasında ciddi bir ilişki olduğu gerçeğini düşünürsek DNA’nın stres ile bozulması saç beyazlaması üzerinde bir hayli etkilidir denilebilir.



Genetik faktörler

Aile içerisinde erken yaşta saç beyazlaması ile ilgili ırsi bir durum varsa bunun sizin başınıza gelmesinin uzak bir ihtimal olduğunu düşünmemelisiniz. Genç yaşta saç beyazlaması genetik faktörlerin başında gelmektedir. Saçların ne zaman beyazlamaya başlayacağını belirleyen esas faktör hiç kuşkusuz ki genetik faktördür.



Dengesiz beslenme

Nasıl beslendiğiniz her alanda sizi etkilediği gibi saç beyazlaması konusunda da sizi etkileyecektir. Düzenli ve dengeli beslenmenin size katacağı artılardan biri de saçlarınızın geç yaşlarda beyazlaması olacaktır. Özellikle B12 vitamini bu alanda çok önemli bir etkiye sahiptir.



Soğan suyu saç beyazlaması için etkili midir?

Bir miktar soğan suyunu saç derinize masaj yaparak uyguladığınızda saçlarınızda meydana gelmesi olan saç beyazlaması sorununun yavaşlayacağını unutmamalısınız. soğanda bulunan bir enzim bu konuda oldukça etkiler çözüme olanak sağlamaktadır. Soğanı küçük parçalar halinde doğrayın ve macun haline getirin. Bir başka soğan kürü ise yarım soğanı saç derinize sürüp ovalamaktır.



Çörek otu yağı saç beyazlaması için etkili

Her anlamda çok yararlı bir bitki olan çörek otu yağını duştan yarım saat önce saç diplerinize sürün ve bekletin. Düzenli uygulama ile saçınızda çok etkili olduğuna şahit olacaksınız. Ayrıca çörek otu ve zeytinyağını karıştırıp saçlarınıza sürüp 4 saat kadar beklettikten sonra saçlarınızı yıkarsanız kısa sürede saçlarınızın hem sağlıklı hem de çok daha geç beyazladığına şahit olabilirsiniz.



