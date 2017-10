Saçlarınızın hızlı uzamasını istiyorsanız uygulamanız gereken bazı kürler ve yapmanız gereken bazı uygulamalar vardır.

Her insanın saçı eşit oranda ve eşit hızda uzamaz. Saçın uzaması hakkında genel bir bilgi verecek olursak, saçların belli bir uzama ve dinlenme sürelerinin olduğundan bahsedebiliriz. Genele vurulduğunda saçları 5 sene boyunca uzar, sonrasında da bir dinlenme sürecine girer. Bu dinlenme sürecinde saçlarınızın dökülmesi de artabilir ancak endişelenmeyin. Herkes bu süreci yaşıyor. Kimisinde bu süreç daha uzun sürse de mutlaka saçların daha sağlıklı uzaması için dinlenmeye geçmesi gerekebiliyor. Ama uzama sürecini hızlandırmak istiyorsanız bazı uygulamalardan destek alabilirsiniz.



İlk olarak saçlarınıza her duşta masaj yapmayı ihmal etmeyin. Saç diplerinize yaptığınız masaj kafa derinizin rahatlamasını sağlayacaktır. Ayrıca saç köklerinizden uçlarına varana kadar düzenli olarak masaj yaptığınızda günün stresinden de uzaklaşacak ve daha ılımlı biri haline geleceksiniz. Saç kökü deyip geçmemek gerekiyor yani. Masajla hem saçlarınızın daha hızlı uzamasını sağlayın, hem de stresten kurtulun. Bir taşla iki kuş.







Saçlarınızın kestirdikçe uzadığı doğru bir söylemdir. Saçlarımızı kestirmekten ne kadar korksak da düzenli olarak saçlarımızı kestirmemiz gerektiğini unutmamak gerekiyor. Kuaföre gittiğimizde sadece uçlarından aldırmak istesek de birden bir karış saçımız gitmiş olarak salondan çıkabiliyoruz. Durum böyle olunca saç kestirmek de sadece bir kâbus haline geliyor. Siz siz olun kuaförünüzü iyi belirleyin ve saçlarınızın kırıklarını aldırmaya gittiğinizde saçınızın yarısını orada bırakmayın. Kestirmesem olmaz mı diye düşünüyor olabilirsiniz. Tabii ki de olur ancak saçlarınızın hızlı uzamasını bu şekilde sağlayamazsınız. Ne kadar iyi bakarsanız bakın saçlarınızın uçlarında kırılmalar meydana gelir. Saç köklerinden beslenen saçlarınız da tüm saçı beslemek için ekstra uğraşır. Kırıklarınız ne kadar çok olursa saçlarınızın kendini beslemesi de o kadar zor olur. Bu nedenle 3 veya 4 ayda bir saçlarınızı bir parmak dediğinizde bir karış kesmeyecek kuaförünüze giderek kestirmeyi ihmal etmeyin.



Saç kremleri saçlarınızı besleyerek tarandığında oluşacak yıpranmaları en aza indirir. Ayrıca parlak bir görünüm sağlar. Doğal saç yağ dengenizi korumak istiyorsanız saç kremlerinden vazgeçmeyin. Hatta şampuanları her duşunuzda kullanmayın ama saç kremlerinizi mutlaka kullanın. Saçlarınızı kısa bir sürede hızlıca uzatmak istiyorsanız saç şekillendirme aletlerinden bir süre uzak kalmanız gerektiğini üzülerek söylemek durumundayız. Yüksek ısı ile saçlarınızı kolayca şekillendirebilirsiniz. Ancak yüksek ısı aynı zamanda saçlarınızı da yüksek oranda yıpratır. Eğer bu cihazları kullanmadan saçlarınıza şekil veremiyorsanız mutlaka ama mutlaka saç koruyucu bakım ürünlerini tercih edin.







Duşlarınızı da sıcak suyla almamaya özen gösterin. Sıcak su hem teniniz hem de saçlarınız için çok yıpratıcı olmaktadır. Hatta mümkünse soğuk su ile duş almaya kendinizi alıştırın. Tüm duş ritüelinizi soğuk su ile yapamıyorsanız en azından duş bitiminde saçlarınızı birkaç saniye de olsa soğuk su ile durulayarak tamamlayın. Saçlarınızın hızlı uzamasını sağlamak için saçlarınıza direk uygulayacağınız kürlerin yanı sıra beslenmenize de ekstra dikkat etmeniz gerekir. Protein ağırlıklı beslenmeni ve C ile E vitaminleri açısından yoğun olan besinleri gün içerisinde mutlaka tüketmeniz gerekmektedir. Yumurta bunun için en yararlı olacak besinler arasında sayılabilir. Biotin bulunduran besinleri de tercih ederek sağlıklı ve hızlı uzayan saçlara kolayca kavuşabilirsiniz.



Sıra geldi en ilginç bilgiye. Saçlarınızın hızlı uzamasını istiyorsanız yıpranmasını da en aza indirmeniz gerekir. Uyurken kullandığınız yastık kılıfları bile saçlarınıza zarar verebilmektedir. Pamuk yastık kılıfları yerine ipek yastık kılıfları kullanırsanız saçlarınızın yıpranmasını da engellemiş olursunuz.







Zeytinyağı saç uzatır mı?

Saçlarını uzatmak isteyenler için de zeytinyağı ayrıca bir çözümdür. Ancak tek başına kullanımı saç uzamasına yardımcı olmaz. Sağlıklı saçlar için birebirdir. Saçlarınızın sağlıklı olmasını sağladığı için de dolaylı yoldan saçlarınızın uzamasını sağlamaktadır.



İçinde sinameki ve zeytinyağı bulunan kür ile saçlarınızın hızlı ve sağlıklı uzamasını sağlayabilirsiniz. İşte size harika bir saç uzatma tarifi:

1 çorba kaşığı sinamekiyi fazla olmayacak şekilde suyun içine atın ve kaynatın. İki dakika içerisinde kaynayacaktır, bu nedenle ocak başından ayrılmanızı tavsiye etmeyiz. Hazırladığınız sinameki ılındıktan sonra içerisine eczanelerde rahatlıkla bulabileceğiniz bemiks ampülü kırın. Suyun miktarı kadar da zeytinyağı ve tatlı badem yağını kür içerisine ekleyin. Karışımı saçlarınıza sürün ve gece bu şekilde uyuyun. Sabah uyandığınızda saçlarınızı durulayabilirsiniz. Bir haftada bir gün kullanmak üzere bu uygulamayı yapabilirsiniz. 8 hafta boyunca her hafta bu uygulamayı yapın ancak daha sonra saçlarınızı bir ay boyunca dinlendirmeniz gerekir. Yoksa saçlarınızı çok yorarsınız.



