Şampuan kullanmak yerine deneyebileceğiniz 5 alternatif

En sevdiğiniz markalar sülfat, paraben, alkol, sentetik renkler ve parfüm gibi kimyasallar içermesi nedeniyle saçınız doğal yağlarını kaybedebilir, kuru ve kırılgan hale gelebilir.

Saçınızı doğru bir şekilde durulamazsanız, kalıntı saç derinizde birikebilir, gözenekleri tıkayabilir ve kuruluğa ve kırılmaya neden olabilir.

ŞAMPUANINIZ SAÇINIZA NE KADAR ZARAR VERİYOR?

Daha iyi alternatifler var mı? Şampuanın saçınız üzerindeki etkilerini ve bazı sağlıklı seçenekleri keşfedelim.

Saç deriniz saçınızı parlak ve nemli tutmak için doğal sebum üretir, ancak şampuanlama bu yağı yok ederek saçınızı kuru, kaşıntılı ve dökülmeye eğilimli yapar. Saçınızı ne sıklıkta temizlemeniz gerektiğine karar vermek zordur, ancak daha sık yıkamak kepeği gidermeye yardımcı olabilir.

Doğal şampuan veya non-poo yöntemi kuruluğu hafifletmeye yardımcı olabilir.

Saçlarınızı şampuan olmadan nasıl sağlıklı tutabilirsiniz? İşte 5 doğal alternatif:

1. Non-poo

Non-poo hareketi, saçınızı şampuansız temizleme yöntemidir. Bu yaklaşım, saçınızı zarar vermeden temizlemek için elma sirkesi, sadece su ve kabartma tozu gibi alternatifler kullanarak yapılır. Bu yöntemi deneyen kişiler, daha yumuşak, daha parlak ve daha sağlıklı saçlara kavuştuklarını söylüyor.

2. Co-washing

Saçınızı yıkamak için sadece saç kremi kullanma işlemidir. Şampuanın aksine, saç kremi doğal yağları çıkarmaz. Ancak, saç kremi biriken yağı temizlemeyeceğinden, yağlı veya ince saçlar için birlikte yıkama uygun olmayabilir. Bu nedenle ara sıra doğal veya arındırıcı bir şampuan kullanmak faydalı olabilir.

3. Misel su

Misel su, uzun süredir ortalıkta dolaşan bir Fransız güzellik sırrıdır. Misel sudaki moleküller, kiri normal bir deterjan gibi çözer, ancak saçınıza zarar veren sert kimyasallar içermez. Bu, tüm saç tipleri için uygundur ve doğal yağları korurken temizler.

4. Kalıntı önleyici şampuan

Arındırıcı veya kalıntı önleyici şampuan, saçınızı kurutmadan birikintileri giderir. Saçınız yağ birikmesi nedeniyle kolayca ağırlaşma eğilimindeyse, ayda bir veya haftada bir kullanın.

5. Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı, kuru veya yıpranmış saçlar için harika bir doğal saç kremidir. Saçınızı ıslatın, yağı uygulayın ve ılık suyla iyice durulayın. Hindistan cevizi yağı nemlendirir ve antifungal özelliğinden dolayı kepek için iyi bir çözümdür.

Şampuanınızı bırakarak bu sağlıklı alternatifleri kullanabilirsiniz. Saç deriniz doğal yağlarını koruduğunuz için sizi sevecek ve saçlarınız daha sağlıklı ve hacimli görünecektir.