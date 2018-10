Sıcaklarda saçları belli bir düzeyde tutmak oldukça zor. Toplasanız ayrı bir dert, açsanız sıcaktan kavruluyorsunuz. Bu nedenle özellikle bob modeler yaz için oldukça ideal. Üstelik bu bobları da oldukça farklı şekillerde kullanmak mümkün.

Düz bob

Düz bob her zaman insana sad eve bir o kadar karizmatik bir görüntü sağlar. Özellikle ince bir surata sahipseniz sizi çok daha cool bir havaya taşır. Yazın en kolay ve en taşınabilir saçlarından biri de şüphesiz düz boblardır.



Geriye taranmış modeler

Geriye taranmış saçlar insanın içini ferahlatırken dışarıya karşı da oldukça ferah bir görüntü sağlar. Hem yapılı hem de doğal bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olacak bu modelleri yapmak da taşımak da çok kolaydır.







Hafif dalgalar

Hafif dalgalar saçınınızı her zaman bakımlı gösterir. Bu nedenle yaklaşık 10 dakikada elde edebileceğiniz bu görüntüyü yaz diyip kendinizden esirgemeyin. Alın elinize kıvırtıcılarınızı hemen işe koyulun. Sonuç mükemmel!







Ortadan örülmüş modeler

Örgüler her zaman hayat kurtarır. Siz de farklı bir şeyler denemek istiyorsanız kafanızın hemen ortasından geçen bu örgü model ile oldukça farklı bir sonuç elde edebilirsiniz. Hem kolay hem de oldukça şık!







Yarım toplanmış saçlar

Yarım toplanmış saçlar hep çok seksidir. Öylesine tarzının en vurucu hamlelerinden biri olduğunu da herkes bilir. Bu saçı elde etmek için saçınızın yarısını hemen tepede toplamanız yeterli.









Kahküller

Ve tabii ki kahküller! Yazın kullanması biraz sorunlu evet. Ancak ben saçtan etkilenmem diyenlerdenseniz kesinlikle kahkül size bambaşka bir havayı ışık hızında verecektir. Yapmanız gereken tek şey biraz cesur olmak!