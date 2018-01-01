Düz
bob
Düz bob her zaman insana sad eve bir o kadar karizmatik bir görüntü sağlar. Özellikle ince bir surata sahipseniz sizi çok daha cool bir havaya taşır. Yazın en kolay ve en taşınabilir saçlarından biri de şüphesiz düz boblardır.
Geriye taranmış modeler
Geriye taranmış saçlar insanın içini ferahlatırken dışarıya karşı da oldukça ferah bir görüntü sağlar. Hem yapılı hem de doğal bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olacak bu modelleri yapmak da taşımak da çok kolaydır.
Hafif dalgalar
Hafif dalgalar saçınınızı her zaman bakımlı gösterir. Bu nedenle yaklaşık 10 dakikada elde edebileceğiniz bu görüntüyü yaz diyip kendinizden esirgemeyin. Alın elinize kıvırtıcılarınızı hemen işe koyulun. Sonuç mükemmel!
Ortadan örülmüş modeler
Örgüler her zaman hayat kurtarır. Siz de farklı bir şeyler denemek istiyorsanız kafanızın hemen ortasından geçen bu örgü model ile oldukça farklı bir sonuç elde edebilirsiniz. Hem kolay hem de oldukça şık!
Yarım toplanmış saçlar
Yarım toplanmış saçlar hep çok seksidir. Öylesine tarzının en vurucu hamlelerinden biri olduğunu da herkes bilir. Bu saçı elde etmek için saçınızın yarısını hemen tepede toplamanız yeterli.
Kahküller
Ve tabii ki kahküller! Yazın kullanması biraz sorunlu evet. Ancak ben saçtan etkilenmem diyenlerdenseniz kesinlikle kahkül size bambaşka bir havayı ışık hızında verecektir. Yapmanız gereken tek şey biraz cesur olmak!