Örgü saç modelleri yaz aylarının vazgeçilmezi. Vakit almayan uygulanışıyla sizler için dört farklı saç örgüsü modeli sunuyoruz. Saç örgüsüyle yazın çok sık kuaföre gitmeye gerek kalmıyor. Özellikle deniz sezonunda akşamları dışarı çıkarken pratik bir seçenek. Nemden kabarmaz, bozulmaz, saçlarınız hem şık ve gösterişli hem de doğal görünür.

Yaz mevsimine girdik. Nihayet deniz ve sahil sezonu açıldı. Bu yaz da tüm yazlarda olduğu gibi örgü saç modelleri çok moda. Örgü saç modelleri yazın sizi saç bakımından kurtarıyor ve her zaman güzel görünmeyi garanti ediyor. İşte yaz boyunca kolaylıkla yapabileceğiniz farklı örgü saç modelleri içinden dört seçenek.



Balık Sırtı Örgü Saç Modeli

Örgü saç modelleri arasında özellikle balıksırtı saç örgüsü son derece şık, pratik ve yapılması zahmetsiz bir saç modeli. Bu saç örgüsü için takip edilmesi gereken dört adım var.

İlk adım saçlarınızı taramanız ve tam ortadan ikiye ayırmanız. Tarama işleminde saçlarınızın kırılmaması için mutlaka tarama suyu kullanın.

İkinci adım ayırdığınız yanlardan birinden üç tutam saç almanız ve iki sıra düz örmeniz.

İki sıra düz örgüden sonra aynı yandan yeni saçlar alarak tutama katın ve onları da örün. Açıkta ekleyecek saç kalmayana kadar örme işlemine devam edin.

Örme işlemi bitince aynı işlemi saçınızın öbür tarafı için de yapın.





Balıksırtı yazın sıkça tercih edeceğiniz saç modelleri arasında…

Şelale Örgü Saç Modeli

İşte son yılların en gözde örgü saç modelleri içerisinde yer alan şelale örgü. Örgü saç modelleri içinde belki de en romantik saç modeli. Her ortama ve kıyafete çok rahat uyan bu modelle her zaman bakımlı ve güzel görünmeniz mümkün. Üstelik saçınız kısa da olsa uzun da olsa çok yakışıyor. İşte kolaylıkla yapabileceğiniz şelale saç örgüsü.

Şelale saç örgüsü modeli için saçlarınızı ortadan ikiye ayırın. Daha sonra ön kısımlarından bir tutam saç alın ve üç eşit tutama ayırın. Bu saç örgüsünde ilk adım tutamları isimlendirmek. Saç ayrımı noktasına en yakın tutama ilk tutam ya da birinci tutam, orta tutama ikinci tutam ve son tutama üçüncü tutam diyebiliriz.

İlk tutamı alın ve ikinci tutamın üzerine alın ve üçüncü tutamı da ikinci tutam üzerine doğru alın.

Şelale saç örgüsünün pratik yolu son tutamı yani üçüncü tutamı serbest bırakmak ve yeni bir ilk tutam elde etmek.

Üçüncü tutamı bırakıp sağ taraftan aynı kalınlıkta başka bir saç tutamı alın ve ikinci saç tutamına ekleyin.

İlk tutamla aynı kalınlığa sahip olan başka bir tutam alın ve ikinci tutama ekleyin.

Şelale saç örgüsü karışık gibi görünse de aslında yapılması son derece pratik, görüntüsü de bir o kadar güzel.





Şelale saç örgü son yılların en ilgi çekici saç örgüsü…

Yan Örgü Saç Modeli

Örgü saç modelleri içerisinde popüler bir diğer seçenek yan örgü modeli. Yan örgü modeli günlük hayatınızda sıkça tercih edeceğiniz saç modelleri içinde. Üstelik bu saç modeli açık ve toplu saç modellerinin hepsine çok yakışıyor. İşte kolaylıkla yapabileceğiniz yandan örgü modeli.

Saçlarınızı tarama suyuyla taradıktan sonra yandan veya ortadan ikiye ayırın. Bunu için saçınızı sol tarafa doğru ayırmanızı tavsiye ederiz.

Sol tarafa ayırdığınız saçlarınızı bir toka yardımıyla tutturun. Bu şekilde saçınızı toplarsanız sağ tarafı örerken sol taraftaki saçınızın karışması engellenir.

Çizginin düz olmasına dikkat edin.

İlk olarak sağ taraftan çok az bir saç alın ve diplerden geriye doğru örmeye başlayın.

İkili başlayan örgüyü aşağıya doğru uzatın. Minik lastik tokalarla ya da tel tokayla ensenize doğru tutturabilirsiniz. Bu şekilde ikinci örgününüzü örün.





Örgü saç modelleri içinde kolaylıkla yapabileceğiniz bir model…

Örgülü Yandan At Kuyruğu

Örgülü yandan at kuyruğu modeli şüphesiz yazın en çok tercih edilen örgü saç modelleri arasında. Tam bir yazlık saç modeli dersek hiç de abartmış olmayız. Bu saç modeli için adımlarımız şu şekilde: