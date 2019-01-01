Uzun örgüler, iri dalgalar, ıslak görünümler, dağınık topuzlar… Bu yaz saç trendlerini hangi renkler, nasıl kesimler belirleyecek? Beş saç tasarım uzmanından fikir aldık. Yaz stiliniz için ilham kaynağı olabilecek önerilere göz atmaya ne dersiniz?

Derleyen: Gülru İncu



2019 yazının saç trendleri hem yeniden dönüşlerin hem de yeni moda olan tonların öncülüğünde ilerliyor. Bu kez temamız doğallık, yani bu trendi takip etmeniz için saç şekillendirici ürünlerle saçınızı geriye doğru taramanız yeterli. Daha doğal görünümler için durulanmayan saç bakım yağlarından yararlanabilirsiniz. Uzun örgüler görüntünüze ciddi bir hava katacak. Saç aksesuarları; klipsler, kurdeleler ve saç bantlarından tüylere kadar uzanıyor. 70’li yılların modasını anımsatan, güneşte kurumuş ve rüzgardan hafifçe dağılmış izlenimi veren doğal dalgalar ise vazgeçilmez bir yaz trendi olarak yeniden karşımıza çıkıyor.





Emre Arıcan

7 Nişantaşı

“Islak görünüm yeniden trendi”

2019 yaz saç trendlerinden biri; geriye taranmış ıslak saçlar ve şekillendirme ürünleri ile saçın kendi yapısını bozmadan ufak dokunuşlarla yaratılan doğal bir görüntü.







Dağınık ve doğal topuz saç modelleri de bu yazın trendleri arasında. Bu yaz renkli saçlar, tüyler ve saç piercing’i gibi aksesuarlar eklenerek yapılan örgüler tercih edilecek, çünkü hem kullanışlı hem şık hem de rahat. Kumral bakır rengi, yazın trendleri arasında öne çıkıyor. Eğer saçlarınız ince telli ve yıpranmışsa katsız, düz kesimler saçın daha hacimli ve gür görünmesini sağlar. Saçlarınız kalın telli ve ağırsa, saç aralarına yapılan gizli katlar saçlarınıza şekil vermenizde kolaylık sağlar.







Yazla beraber sarı tonları soğuyor ama sıcak tonlara da rastlayacağız. Kısa saçlar için küt kesimler, uzun saçlar için daha çok hafif perçemli kesimler trendi.





Nurdoğan Kopal

Bahçecik Kuaför

“Hem asi dalgalar hem düz saçlar gündemde”

Saç modası soğuk renklerden yavaş yavaş vazgeçiyor, bu yaz kehribar tonlarına sıkça rastlayacağız. Sıcak sarı dorelerden başlayan yansımalar yaz aylarında bizi daha çekici hale getirecek. Kadınlar kendilerini daha cesur ve daha çekici hissedecekleri saç şekilleri ile buluşacaklar. Cesur bukleler, asi kıvırcık dalgalar ve bir o kadar doğal ama agresif duran düz saçlar gündemde. Örgüler, geçen sene olduğu gibi bu sene de sıkça görülecek.







