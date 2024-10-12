Sahte çiller elde etmenin 7 yolu
Çoğu kişinin çilleri doğuştan olabilir ya da bazılarının güneşe maruz kaldıktan sonra ortaya çıkar. Ancak son yıllarda oldukça popüler olan bu çilli görünümü elde edemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Makyaj sanatçıları sizin için sahip olduğunuz ürünlerle sahte çiller yaratmanın yollarını paylaşıyor.
SAHTE ÇİL UYGULAMAK İÇİN GEREKLİ ÜRÜNLER
İnce Uçlu Makyaj Fırçası: Sahte çiller için ilk akla gelen şeylerden biri de makyaj fırçasıdır. Henton, "Sahte çil yaparken en iyi sonucu almak için, boyama işlemine başlamadan önce fırçayı her zaman diğer ürünlerden temizleyin" diyor.
Pamuklu Çubuk: Çoğu kişinin makyaj setinde pamuklu çubuk bulunur. Henton, "Çillerinizin üzerine baskı yapmak için bir pamuklu çubuğun ucunu kullanabilirsiniz" diyor.
Dudak Fırçası: Bunlar genellikle ince bir uca sahiptir ve makyaj fırçasına benzer şekilde uygulamanızı kontrol etmenizi kolaylaştırır.
Saç tokası: Estetisyen Valerie Aparovich, "Çilleri dağıtmak veya çilleri güzelce yüzünüze kondurmak için U şeklinde bir saç tokası kullanın" diyor. “Uçlarında küçük toplar bulunan saç tokaları bu teknik için en iyi sonucu verir.”
Brokoli: İşin aslı şu ki brokoli gerçekten işe yarıyor! Aparovich, "Çiğ brokolinin üzerindeki noktalar zahmetsizce doğal çillere kavuşmanızı sağlar" diyor. "Brokoli başını bir bronzlaştırıcı çubukla kaplayın ve hafifçe yanaklarınızın üst kısımlarına ve burnunuzun üstüne bastırın.
SAHTE ÇİLLERİNİZİN NASIL KALICI OLMASINI SAĞLARSINIZ?
Sahte çiller oluşturmak için kullanılan yöntemlerden bazıları, kaş kalemi, bronzlaştırıcı ve göz farı gibi günlük makyaj ürünleridir. Ve bazen bu ürünlerin tüm gün kalıcı olmasını sağlamak oldukça zordur. Ancak gereken tek şey iyi bir hazırlıktır.
La Beaute Fatale'nin kurucusu Nev Tomic, "Uzun süreli uygulama için ana ipucu, sahte çilleri bir astar ve şeffaf pudra ile sabitlemektir" diyor.
SAHTE ÇİLLER YARATMANIN 7 YOLU
1. Kaş Kalemi Kullanın
Kaş kalemleri genellikle doğal cilt tonumuzdan birkaç ton daha koyu olur. Bu da kaş kalemlerini çil oluşturmak için doğru seçim yapar. Tomic, "Çok amaçlı bir kalem olarak kullanın," diyor. "Yüz, yanaklar ve burundaki benzersiz yerlere dairesel noktalar hafifçe uygulayarak doğal bir görünüm elde edebilirsiniz."
2. Kaş Jeli Uygulayın
Kaşlarınız için jel ürün kullanıyorsanız korkmayın! Sahte çiller de yapabilirsiniz. Tomic, "Kaş jeli ürününüzden sıvı kahverengi bir jel uygulamak için dudak fırçası kullanın," diyor.