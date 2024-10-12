Sahte çiller elde etmenin 7 yolu

SAHTE ÇİL UYGULAMAK İÇİN GEREKLİ ÜRÜNLER

İnce Uçlu Makyaj Fırçası: Sahte çiller için ilk akla gelen şeylerden biri de makyaj fırçasıdır. Henton, "Sahte çil yaparken en iyi sonucu almak için, boyama işlemine başlamadan önce fırçayı her zaman diğer ürünlerden temizleyin" diyor.

Pamuklu Çubuk: Çoğu kişinin makyaj setinde pamuklu çubuk bulunur. Henton, "Çillerinizin üzerine baskı yapmak için bir pamuklu çubuğun ucunu kullanabilirsiniz" diyor.

Dudak Fırçası: Bunlar genellikle ince bir uca sahiptir ve makyaj fırçasına benzer şekilde uygulamanızı kontrol etmenizi kolaylaştırır.

Saç tokası: Estetisyen Valerie Aparovich, "Çilleri dağıtmak veya çilleri güzelce yüzünüze kondurmak için U şeklinde bir saç tokası kullanın" diyor. “Uçlarında küçük toplar bulunan saç tokaları bu teknik için en iyi sonucu verir.”

Brokoli: İşin aslı şu ki brokoli gerçekten işe yarıyor! Aparovich, "Çiğ brokolinin üzerindeki noktalar zahmetsizce doğal çillere kavuşmanızı sağlar" diyor. "Brokoli başını bir bronzlaştırıcı çubukla kaplayın ve hafifçe yanaklarınızın üst kısımlarına ve burnunuzun üstüne bastırın.