Savaşta zafer düşmanını tanımakla gelir: 13 soruda A'dan Z'ye selüliti öğreniyoruz

Yaz geldi; deniz, kum, güneş hayalleri kurulmaya başlandı. Ancak birçok kişinin aklına takılan o malum soru da beraberinde geldi: selülitler nasıl gidecek?

Dermatolog Prof. Dr. Nida Gelincik Kaçar, Elele.com.tr için özel olarak selülit hakkında merak edilenleri yanıtladı. Selülitin sadece kilo fazlalığına bağlı olmadığını, aksine hormonal faktörler, genetik yatkınlık, dolaşım ve yaşam tarzı gibi birçok etkenin birleşimiyle ortaya çıktığını söyledi. İşte selülit hakkında merak edilenler...



Selülit neden olur?

Selülit, cilt yüzeyinde özellikle kalça, basen, uyluk ve karın bölgelerinde portakal kabuğu görünümüne benzeyen çukurlaşmalarla kendini gösteren bir durumdur. Selülitin oluşmasının temelinde alttaki dokularla cildi bağlayan bağ dokusu bantlarında sertleşme, şişen yağ hücrelerinin hem incelmiş deriden fıtıklaşması hem de cilt altı bağ dokusuna baskı yapması ve bu patolojik değişikler sonucunda dokular arasında sıvı dolaşımının bozulması yer alır. Selülit, sadece kiloyla değil; hormonlar, genetik, dolaşım, yaşam tarzı ve bağ doku yapısının bir kombinasyonuyla ortaya çıkan çok faktörlü bir durumdur.

Selülit en çabuk nasıl geçer?

Selülit tamamen yok edilemese de görünümünü önemli ölçüde azaltmak mümkündür. Kombine uygulamalar en iyi sonucu verir. En etkili ve hızlı sonuç alınabilen yöntemler benim de uzmanlık alanım olan endolift, PLLA, enzimatik lipoliz (mezoterapiler) gibi medikal estetik uygulamalardır; ancak düzenli egzersiz , masaj ve lenf drenajı , bol su içmek , beslenmeye dikkat etmek etkinliğin devamlılığı açısından gereklidir.

Selülit kilo verince gider mi?

Kilo vermek selülitin görünümünü azaltabilir; ama tamamen geçirmeyebilir. Selülit, yalnızca yağ fazlalığına bağlı bir problem değildir. Kilo kaybı, yağ hücrelerini küçülterek cilt altındaki baskıyı azaltır ve portakal kabuğu görünümünü hafifletir, ama bazı durumlarda zayıf kişilerde bile selülit görülebilir. Yağ oranı azaldıkça selülitin belirginliği genellikle azalır.

Bacaktaki selülite ne iyi gelir?

Diğer vücut bölgelerinde oluşan sellülitlerdeki temel tedavi prensipleri bacaklardaki selülit için de geçerlidir. Sıklıkla hızlı etki için tedaviye yukarıda bahsettiğim minimal invaziv medikal estetik işlemlerle başlayıp düzenli masaj ve lenf drenaj ile devam ediyoruz. Bu bölge için günlük rutinimizde bacak kaslarını çalıştıran egzersizleri ihmal etmemek önemlidir.

Selülitin en büyük düşmanı nedir?

Selülitin en büyük düşmanı egzersizdir. Egzersiz hem yağ hücrelerini küçültür hem de dolaşımı arttırarak ödemi ve toksin birikimini azaltır. Cilt altı dokuyu da destekler; böylece cilt yüzeyi daha pürüzsüz görünür.

1 haftada selülit gider mi?

Hayır, selülit 1 haftada geçmez; ama kısa bir süre içerisinde fark edilir şekilde azaltmak mümkündür, özellikle hafif ve yeni başlamışsa. Bazı medikal uygulamalarda yanıtlar daha hızlanır. İkinci, üçüncü haftalardan itibaren gözle görülür değişiklikler başlar ve iyiye gidiş 6. aya kadar artarak devam eder.

En çok ne selülit yapar?

Selülitte esas problemlerin yağ hücrelerinin büyümesi, kan ve lenf dolaşımının yavaşlaması ve bağ dokusunun zayıflaması olduğunu düşünürsek en çok selülit yapan nedenleri şöyle sıralayabiliriz; hareketsizlik (sedanter Yaşam) , kötü beslenme, yetersiz su tüketimi, hormonal dengesizlik, sigara ve alkol, stres ve uykusuzluk, dar giysiler ve topuklu ayakkabılar, genetik faktörler ve cilt yapısıdır.

Evde selülit nasıl geçer?

Evde selüliti azaltabilmek mümkündür; ama sabır ve düzenli uygulama ister. En etkili yötemler arasında şunları sıralayabiliriz ; kuru fırçalama (Dry Brushing) , Evde selülit karşıtı egzersizler, kafeinli veya biberli masaj kremi, Günde 2–2.5 litre su tüketimi ve sağlıklı beslenme.

En iyi selülit kremi hangisi?

Selülit kremleri piyasada oldukça yaygındır. Kan dolaşımını arttırmak ve cildi kalınlaştırmaya yönelik farklı içeriklere sahiptirler. Ancak etkinlikleri oldukça sınırlıdır. Çok hafif vakalarda geçici iyileşme sağlayabilirler. Uzun soluklu ve belirgin etki için tıbbi/profesyonel yöntemler daha etkilidir.

Selülit yapan yiyecekler nelerdir?

Selülit yapan başlıca yiyecekler arasında şekerli gıdalar, beyaz un ve rafine karbonhidratlar, tuzlu ve paketli gıdalar (Sodyum Bombası!) , işlenmiş et ürünleri, gazlı ve şekerli içecekler, trans yağlar ve kızartmalar ve alkol yer alır.

Kadınlarda selülit kaç yaşında başlar?

Kadınlarda selülit genellikle ergenlik dönemiyle birlikte başlar, yani ortalama olarak 12–20 yaş arasında ortaya çıkabilir. Ancak görünürlüğü ve şiddeti kişiden kişiye değişir. Ergenlik döneminde hormonlar (özellikle östrojen) artmaya başlar. Vücutta yağ oranı doğal olarak yükselir. Kalça, bacak ve basen bölgesinde selülit oluşumu başlayabilir.

Maden suyu selülit yapar mı?

Hayır doğal, şekersiz, sade maden suyu selülit yapmaz. Hatta aksine, maden suyu (özellikle doğal mineralli olanlar) vücudun su dengesini sağlamaya yardımcı olur ve dolaylı olarak selülit görünümünü azaltmaya katkıda bulunabilir.

Selülite hangi doktor bakar?

Selülit cilt ve cilt altı bağ dokusunu ilgilendiren bir problem olduğu için Dermatologlar (Cildiye Uzmanı) tarafından tedavi edilir. Bununla birlikte Dermatoloji uzmanı gerekli gördüğü durumlarda endokrinoloji, kalp damar cerrahisi, plastik cerrahi, fizyoterapist (destekleyici), gibi diğer uzmanlık dallarından da görüş isteyebilir.