Sizi bütün gün ayakta tutabilecek doğru topuklu ayakkabı için ipuçları

Topuk Tipi ve Yüksekliği

İncecik stiletto topuklar yerine, daha geniş ve sağlam bir taban sunan dolgu topukları, blok topukları veya kısa topukları tercih edin. Bunlar, ağırlığı daha dengeli dağıtarak ayağınızın ön kısmına binen yükü azaltır.