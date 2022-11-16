Sosyal medyada çok konuşulan makyaj hilesi!

Sosyal medya uygulaması 'TikTok'ta 'alondra.ceo' adıyla paylaşım yapan bir kadının videosu çok konuşuldu. Ünlü makyaj fenomeninin kanalında buna benzer birçok makyaj videosu da bulunuyor.

Kaş yerine kalemle kaş yapan kadının videosu kısa sürede 10 milyondan fazla izlendi. Hiç kaşı olmadığı halde kalemle çizdiği makyajı nasıl yaptığını anlatan 'alondrea.ceo' kullanıcı adlı kadın hesabından yaptığı hileyi böyle paylaştı: