Temmuz ayı şanslı saç kesim günleri
Güzellik dünyası, aradığı gücü ve parlaklığı bu kez gökyüzünde arıyor. Saç bakımında kusursuzluğu hedefleyenler, kuaför randevularını artık Ay’ın evrelerine ve burçların kozmik geçişlerine göre planlıyor. Doğru astrolojik zamanlamayla atılan her makas darbesinin; saçın uzama hızını katladığına, telleri kalınlaştırarak saç kalitesini zirveye taşıdığına inanılıyor.
Temmuz 2026’da da saçlarında gözle görülür bir değişim yaratmak isteyenler için gökyüzü harika ipuçları barındırıyor. Bu ay, saçınızdan ne beklediğinize göre kuaför takviminizi şekillendirmeniz mümkün. İster saçlarınızın jet hızıyla uzamasını isteyin, ister tellerini kalınlaştırıp gürleştirmeyi, ya da yeni kestiğiniz modelin formunu uzun süre korumasını... Farklı hedeflere göre Temmuz ayında radara almanız gereken o sihirli tarihler şöyle...
5 - 6 TEMMUZ: GÜÇLÜ VE DAYANIKLI SAÇLAR İÇİN
5 ve 6 Temmuz tarihlerinde Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Ay küçülen evrede olsa da Boğa burcunun sağlamlık ve dayanıklılığı temsil eden etkisinin saç bakımını desteklediği düşünülüyor. Özellikle güneş, deniz ve sıcak hava nedeniyle yıpranan saç uçlarını toparlatmak, saç tellerinin daha güçlü görünmesini sağlamak ve bakım kesimi yaptırmak isteyenler için uygun bir dönem olarak öne çıkıyor. Bu tarihlerde saçın uzama hızı nispeten yavaş olsa da daha dolgun ve sağlıklı bir görünüm hedeflenebilir.
15 - 16 TEMMUZ: HIZLI UZAMA VE HACİMLİ GÖRÜNÜM
14 Temmuz'daki Yeni Ay'ın ardından gelen 15 ve 16 Temmuz günlerinde Ay, Aslan burcunda büyüyen fazda bulunuyor. Bu dönem, saçlarının daha hızlı uzamasını isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor. Aynı zamanda daha hacimli, canlı ve gösterişli saçlara kavuşmak isteyenler için de dikkat çeken tarihler arasında yer alıyor.
17 - 19 TEMMUZ: KUSURSUZ KESİMLER İÇİN İDEAL ZAMAN
17, 18 ve 19 Temmuz tarihlerinde Ay'ın Başak burcundaki seyri, detaylı ve özenli saç kesimleri için uygun kabul ediliyor. Küt kesim, belirgin perçem veya keskin hatlara sahip modeller yaptırmayı düşünenler bu günleri değerlendirebilir. Ayrıca Ay'ın büyüyen evrede olması nedeniyle saçların uzama sürecinin de desteklendiğine inanılıyor.