Temmuz ayı şanslı saç kesim günleri

5 - 6 TEMMUZ: GÜÇLÜ VE DAYANIKLI SAÇLAR İÇİN

5 ve 6 Temmuz tarihlerinde Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Ay küçülen evrede olsa da Boğa burcunun sağlamlık ve dayanıklılığı temsil eden etkisinin saç bakımını desteklediği düşünülüyor. Özellikle güneş, deniz ve sıcak hava nedeniyle yıpranan saç uçlarını toparlatmak, saç tellerinin daha güçlü görünmesini sağlamak ve bakım kesimi yaptırmak isteyenler için uygun bir dönem olarak öne çıkıyor. Bu tarihlerde saçın uzama hızı nispeten yavaş olsa da daha dolgun ve sağlıklı bir görünüm hedeflenebilir.