Mert Demir'den Serenay Sarıkaya'ya doğum günü kutlaması
Ünlü müzisyen Mert Demir, hayat arkadaşı Serenay Sarıkaya'nın yeni yaşını sosyal medyada romantik bir paylaşımla kutladı. 34. yaşına basan güzel oyuncu için tebrik mesajı yayınlayan Demir, aşk dolu kareleriyle kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı...
Elele Online
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir, bir süredir devam eden ilişkilerini doludizgin yaşamaya devam ediyor.
Birlikte çıktıkları tatillerden ve katıldıkları etkinliklerden yaptıkları paylaşımlarla aşklarını sık sık gözler önüne seren çift, sosyal medyada da birbirlerine olan sevgilerini göstermeyi ihmal etmiyor.
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SERENAY SARIKAYA 34 YAŞINA GİRDİ
Son olarak 34 yaşına giren Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü sevgilisi Mert Demir kutladı.
Demir, birlikte çekildikleri romantik kareyi sosyal medya hesabından kırmızı kalp emojileri eşliğinde paylaşarak sevgilisinin yeni yaşını kutladı.