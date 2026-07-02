Mert Demir'den Serenay Sarıkaya'ya doğum günü kutlaması

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir, bir süredir devam eden ilişkilerini doludizgin yaşamaya devam ediyor.

Birlikte çıktıkları tatillerden ve katıldıkları etkinliklerden yaptıkları paylaşımlarla aşklarını sık sık gözler önüne seren çift, sosyal medyada da birbirlerine olan sevgilerini göstermeyi ihmal etmiyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mert Demir (@thisismertdemir)'in paylaştığı bir gönderi

SERENAY SARIKAYA 34 YAŞINA GİRDİ

Son olarak 34 yaşına giren Serenay Sarıkaya'nın doğum gününü sevgilisi Mert Demir kutladı.

Demir, birlikte çekildikleri romantik kareyi sosyal medya hesabından kırmızı kalp emojileri eşliğinde paylaşarak sevgilisinin yeni yaşını kutladı.