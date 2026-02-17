Tıpkı cilt bakımındaki gibi ürün sırası saçta da kritik

TEMİZLİK: DOĞRU ŞAMPUAN VE YIKAMA SIKLIĞI



Bakımın ilk ve en kritik adımı temizliktir. Şampuan, saç derisindeki birikintileri arındırırken saçı sonraki adımlara hazırlar. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, saç derisini kurutmadan temizleyen nazik formülleri tercih etmektir.



Yıkama Sıklığı: Saçları her gün yıkamak, saç derisinin doğal koruyucu yağı olan sebumu yok edebilir. Genel görüş, haftada iki veya üç kez yıkamanın çoğu saç tipi için yeterli olduğu yönündedir.



İnce Telli Saçlar İçin Not: Eğer saçlarınız ince telliyse, ağırlaştırmayan hacim verici şampuanlara yönelmelisiniz. Bu saç tipinde, saçlar boyalı veya işlem görmüş değilse saç kremi kullanımı opsiyoneldir.