Kazak desenlerini tırnaklarınıza taşıyan 'preppy manikür' trendi

Makyaj ve moda dünyasında olduğu gibi, tırnak sanatı (nail art) da mevsimlere özgü temalarla sürekli kendini yeniliyor. Bu kışın en sıcak ve en şık trendi ise, klasikler arasına girmeye aday olan: 'Preppy manikür'...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 9
Kazak desenlerini tırnaklarınıza taşıyan 'preppy manikür' trendi - Resim : 1

Favori kazaklarınızın  desenlerini artık tırnaklarınıza taşıyarak kış stilimize bambaşka bir boyut katıyoruz. Bu sezonun en trend ve en lüks manikürü olan 'preppy' (kolej) manikür akımını ve tırnaklardaki örgü doku sanatını yakından inceledik...

Pinterest: @Nitss__06

2 / 9
Kazak desenlerini tırnaklarınıza taşıyan 'preppy manikür' trendi - Resim : 2

Credit Instagram: @kyliejenner

3 / 9
Kazak desenlerini tırnaklarınıza taşıyan 'preppy manikür' trendi - Resim : 3

Credit Instagram: @sarahbrezel

4 / 9
Kazak desenlerini tırnaklarınıza taşıyan 'preppy manikür' trendi - Resim : 4

Credit Instagram: @madnails