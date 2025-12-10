Kazak desenlerini tırnaklarınıza taşıyan 'preppy manikür' trendi

Favori kazaklarınızın desenlerini artık tırnaklarınıza taşıyarak kış stilimize bambaşka bir boyut katıyoruz. Bu sezonun en trend ve en lüks manikürü olan 'preppy' (kolej) manikür akımını ve tırnaklardaki örgü doku sanatını yakından inceledik...

Pinterest: @Nitss__06