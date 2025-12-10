Kazak desenlerini tırnaklarınıza taşıyan 'preppy manikür' trendi
Makyaj ve moda dünyasında olduğu gibi, tırnak sanatı (nail art) da mevsimlere özgü temalarla sürekli kendini yeniliyor. Bu kışın en sıcak ve en şık trendi ise, klasikler arasına girmeye aday olan: 'Preppy manikür'...
Favori kazaklarınızın desenlerini artık tırnaklarınıza taşıyarak kış stilimize bambaşka bir boyut katıyoruz. Bu sezonun en trend ve en lüks manikürü olan 'preppy' (kolej) manikür akımını ve tırnaklardaki örgü doku sanatını yakından inceledik...
