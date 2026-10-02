Sümeyye Aydoğan, Paris'te Ester Exposito ile buluştu
Ekranların yükselen yıldızı Sümeyye Aydoğan, dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Ester Exposito ile Paris’te buluştu. İki güzel oyuncunun birlikte çekilip sosyal medyada paylaştığı kare kısa sürede viral olarak magazin gündemine damga vurdu.
Sümeyye Aydoğan, Paris Moda Haftası'na katıldı. Aydoğan, 'Élite' dizisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Ester Expósito ile bir araya gelerek, objektiflere poz verdi.
ESTER VE SÜMEYYE'NİN BULUŞMASI
Buluşmaya dair anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Sümeyye Aydoğan'ın, Ester Exposito'yu gölgede bıraktığını söyledi.
Exposito, Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe ile yaşadığı aşkla da sık sık gündeme geliyor.