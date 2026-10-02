Sümeyye Aydoğan, Paris'te Ester Exposito ile buluştu

Sümeyye Aydoğan, Paris Moda Haftası'na katıldı. Aydoğan, 'Élite' dizisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Ester Expósito ile bir araya gelerek, objektiflere poz verdi.

ESTER VE SÜMEYYE'NİN BULUŞMASI

Buluşmaya dair anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Sümeyye Aydoğan'ın, Ester Exposito'yu gölgede bıraktığını söyledi.

Exposito, Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe ile yaşadığı aşkla da sık sık gündeme geliyor.