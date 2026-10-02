Hakan Kurtaş: Birce ile ilk tanıştığımızda birbirimize aşık olduk

Hakan Kurtaş, katıldığı programda meslektaşı Birce Akalay ile üç yıldır sürdürdüğü ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Kurtaş, iki oyuncunun ilişki yaşamasının getirdiği zorlukların yanı sıra güzellik algısı ve evlilik konusundaki düşüncelerini de anlattı.

"İLK TANIŞTIĞIMIZDA AŞIK OLDUK"

Birce Akalay ile ilişkisinin, bir arkadaşının tiyatro oyununun kulisinde başladığını anlatan oyuncu, "Birce'yle ilk tanıştığımız anda birbirimize aşık olduk. Sonrasında ise adım adım, birbirimizin alanlarına saygı duyarak ve birbirimizi tanıyarak ilişkimiz gelişti" dedi.

"BİZDE BUNU HİÇ HİSSETMİYORUM"

İlişkilerinde iki ismin de oyuncu olmasının bir dezavantaj yaratıp yaratmadığı sorusuna Kurtaş, "Zahmetli yanları olabilir ama karakterle çok değiştiğini düşünüyorum. Oyuncu, mesleki deformasyon olarak her şeyin sadece kendisiyle ilgili olduğunu düşünüyor. Bu, ilişkiye hiç yarayan bir şey değil. O yüzden bizde bunu hiç hissetmiyorum; çünkü her şeyin her şeyle ilgili olabileceğini düşündüğümüz için dünyayla olan bağımız da, birbirimizle olan bağımız da sağlıklı" yanıtını verdi.

Aşkın, insanın sınırlarını değiştirebileceğini söyleyen ünlü oyuncu, "İnsan sınırlarını koruyabilir ama koruyamadığı zamanlar da olabilir. Çok geçişken bir şey. O sınırları tamamen çizip 'Bu sınırlardan vazgeçmeyeceğim' diyen insanın zaten aşık olamayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.