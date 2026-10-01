Jim Carrey gizlice evlendi

Jim Carrey, üçüncü kez nikah masasında "Evet" dedi. 64 yaşındaki oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Min Ah ile Los Angeles'ta sade ve özel bir törenle evlendi.

Çiftin düğün haberi, bu yılın başlarında Fransa'daki César Ödülleri'nde ilk kez birlikte kamuoyu önüne çıkmalarından sadece birkaç ay sonra geldi. Carrey o törende Onursal Ödül almıştı.

"EN DEĞERLİ YOL ARKADAŞIM"

Hem oyuncu hem de ressam olan ve Los Angeles'ta yaşayan Min, törende Jim Carrey'nin kızı Jane ve torunu Jackson ile yan yanaydı. Carrey, ödül konuşmasında Min'i "En değerli yol arkadaşım" olarak nitelendirmişti.

"MUHTEŞEM KIZ ARKADAŞIM MIN"

Carrey tören sırasında, "Harika aileme, kızım Jane'e ve torunum Jackson'a teşekkür ederim. Sizi şimdi ve sonsuza dek seviyorum. Muhteşem kız arkadaşım Min'e teşekkür ederim. Seni seviyorum Min" diye seslenmişti.

Carrey ve Min çiftinin ne kadar süredir birlikte oldukları net olmasa da, Şubat 2022'de Los Angeles'ta bir gece dışarıda birlikte görülmüşlerdi.